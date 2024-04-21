عاجل.. الداخلية تصدر بيانا بشأن تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي الجنسية بالمنطقة الشرقية

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:



نص بيان الداخلية:

تنفيذ حكم الشرع:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / بوثيتياقي هندي سينغتسشو اندراراتن - سيريلانكي الجنسية -، على قتل / يوسف بن عيسى الملا - سعودي الجنسية -، وذلك بالاعتداء عليه وإصابته بجسم صلب مما أدى لوفاته.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / بوثيتياقي هندي سينغتسشو اندراراتن - سيريلانكي الجنسية -، يوم الأحد بتاريخ 12 / 10 / 1445هـ الموافق 21 / 04 / 2024م بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.