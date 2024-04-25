الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد تأسر العقول من شلالات عقبة الباحة

Capture
شلالات عقبة الباحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة تأسر العقول لشلالات عقبة الباحة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

شلالات عقبة الباحةاضافة اعلان

وأظهر المقطع، مشاهد لتدفق الشلالات، وجريان السيول بين الأشجار والهضاب والمساحات الخضراء بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

شاهد.. جريان سيول عقبة ضلع جنوب أبها

شاهد.. جريان سيول الشفا بمحافظة الطائف

إمام مسجد عراقي يستغيث بمكبر صوت من هجوم بالسكاكين.. ماذا حدث؟

أشبه بنهر عذب يجري .. مشاهد لسيول وادي ترج في عسير

شاهد.. جريان سيل وادي رنيه في بيشة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بردية الحوية 6:25 م الخميس، 25 أبريل 2024

شاهد.. لحظة تساقط البرد بغزارة شمال الطائف

سيول بيشة 1:00 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

شاهد.. جريان السيول جنوب بيشة

2024-04-21_20-27-27 8:50 م الأحد، 21 أبريل 2024

شاهد.. لقطات جوية لمحافظة بلقرن بعد هطول الأمطار

شلالات تنومة 11:51 م الأحد، 07 أبريل 2024

أجمل المشاهد من تنومة.. شلالات الدهناء تتدفق وسط السهول والصخور