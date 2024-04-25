مشاهد تأسر العقول من شلالات عقبة الباحة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة تأسر العقول لشلالات عقبة الباحة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
شلالات عقبة الباحةوأظهر المقطع، مشاهد لتدفق الشلالات، وجريان السيول بين الأشجار والهضاب والمساحات الخضراء بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة
ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة
الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28
كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30
كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن
السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى
متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية
الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب
المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
📍 شلالات عقبة #الباحة— طقس (@tqqs) April 25, 2024
الخميس ١٦ شـــوال ١٤٤٥هـ
25 إبـريـل 2024م
متابعة | عمر الضامي
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