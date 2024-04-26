كارثة بغزة.. 34.356 شهيدًا وأكثر من مليون ومئة ألف نازح

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نفذت طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسة غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة، طالت مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، ملحقة دمارًا بممتلكات الفلسطينيين.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان شرق المدينة التي دمرت قوات الاحتلال معظم منازلها خلال عملية الاجتياح التي استمرت أكثر من أربعة أشهر.





أكثر من مليون ومئة ألف نازح



وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لبلدات الشوكة والنصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي أشارت إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بوجود أكثر من مليون ومئة ألف نازح في المدينة يعيشون ظروف إنسانية قاسية في ظل عدم توفر مقومات الحياة من غذاء ومياه.

ويترافق الوضع الكارثي في رفح مع تهديد الاحتلال باجتياح المدينة المكتظة بخيام النازحين.





استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف رفح



ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.356 شهيدًا



استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن تسعة فلسطينيين استشهدوا بعد قصف الاحتلال لمنزل في مخيم يبنا بمدينة رفح، مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة.فيما تواصل الطواقم الطبية عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في المدينة، ومن باحات مستشفى ناصر الذي تم فيه إقامة مقابر جماعية من الاحتلال خلال حصار المستشفى.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 203 على التوالي إلى 34.356 شهيدا، والجرحى إلى نحو 77.368 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 51 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 75 آخرون بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.