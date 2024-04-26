الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كارثة بغزة.. 34.356 شهيدًا وأكثر من مليون ومئة ألف نازح

خيام النازحين في غزة
قصف غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نفذت طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسة غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة، طالت مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، ملحقة دمارًا بممتلكات الفلسطينيين.اضافة اعلان
 وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان شرق المدينة التي دمرت قوات الاحتلال معظم منازلها خلال عملية الاجتياح التي استمرت أكثر من أربعة أشهر.

أكثر من مليون ومئة ألف نازح

 وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لبلدات الشوكة والنصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي أشارت إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بوجود أكثر من مليون ومئة ألف نازح في المدينة يعيشون ظروف إنسانية قاسية في ظل عدم توفر مقومات الحياة من غذاء ومياه.

ويترافق الوضع الكارثي في رفح مع تهديد الاحتلال باجتياح المدينة المكتظة بخيام النازحين.

استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف رفح

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن تسعة فلسطينيين استشهدوا بعد قصف الاحتلال لمنزل في مخيم يبنا بمدينة رفح، مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.
 وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة.
 فيما تواصل الطواقم الطبية عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في المدينة، ومن باحات مستشفى ناصر الذي تم فيه إقامة مقابر جماعية من الاحتلال خلال حصار المستشفى.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.356 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 203 على التوالي إلى 34.356 شهيدا، والجرحى إلى نحو 77.368 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 51 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 75 آخرون بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

اقرأ أيضا

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن العمالة المصرية

34.262 شهيدًا في غزة.. والمستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اجتماع عربي طارئ غداً لمناقشة تهديدات الاحتلال باجتياح رفح

الأرصاد العمانية تحذر بعد صورة الرادار.. ماذا يحدث؟

دمار شامل وقصف مستمر.. 200 يوم من العدوان على قطاع غزة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خيام النازحين في غزة 4:13 م الخميس، 18 أبريل 2024

استشهاد المئات.. إصابة نحو 14 ألف نازح بالوباء الكبدي في غزة

الاحتلال - فلسطين - غزة 3:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

استشهاد العشرات.. انتشال الضحايا من تحت الأنقاض جراء قصف غزة

العدوان على غزة 9:03 م الجمعة، 12 أبريل 2024

استشهاد وإصابة العشرات.. الاحتلال يواصل قصف النصيرات بغزة

47-أسرة-تحذف-من-السجل-المدني-في-قطاع-غزة 4:23 م الجمعة، 12 أبريل 2024

33.600 شهيد.. تحذير دولي من وضع كارثي ومجاعة وشيكة في غزة