السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

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عاجل.. الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة

أمطار المملكة 4
أمطار رعدية
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


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