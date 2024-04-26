راتب وبدل وتأمين.. رابط التقديم على وظائف الخريجين بالخطوط الجوية

أ أ

كشفت الخطوط الجوية، استمرار التقديم على الوظائف "الإدارية والمساندة والفنية والتقنية" لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:





المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



المؤهلات المطلوبة



المميزات



طريقة التقديم

