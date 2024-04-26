راتب وبدل وتأمين.. رابط التقديم على وظائف الخريجين بالخطوط الجوية

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كشفت الخطوط الجوية، استمرار التقديم على الوظائف "الإدارية والمساندة والفنية والتقنية" لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية
1 –
كابتن.
2 - مدير مبيعات.
3 - مدير مشاريع.
4 - مضيف طيران.
5 - تنفيذي مبيعات.
6 - فني صيانة طائرات.
7 - مسؤول دعم المبيعات.
8 - موظف موارد بشرية.
9 - مسؤول مركز مراقبة الصيانة.
10 - (وظائف أخرى).
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- القانون
- التسويق
- الإحصاء
- الرياضيات
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- هندسة الحاسب
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات
- الإدارة الصناعية
- العلاقات العامة
- التسويق الرقمي
- التشغيل والبحث
- تقنية المعلومات
- الهندسة الصناعية
- الذكاء الاصطناعي
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم
المؤهلات
المطلوبة1 -
الثانوية العامة.
2 – الدبلوم.
3 – البكالوريوس.
المميزات - راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقًا لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقًا لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقًا لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقًا لسياسة الشركة).