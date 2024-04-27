عاجل.. إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً.. 10 شروط

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أفادت قناة
الإخبارية، أنه سيتم إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً الأحد.
كيفية التسجيل في برنامج تمهير:
يتاح لك الانضمام إلى برنامج تمهير عبر "بوابة طاقات"، وقد قدم صندوق الموارد البشرية أهم الشروط الضرورية للالتحاق بالبرنامج، حيث تشمل هذه الشروط:
1- يجب على المتقدم تقديم سجلات التنمية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية.
2- تأكيد عدم تسجيله في أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
3- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
4- يجب أن يكون المتقدم قد سجل في “الخدمات الإلكترونية” التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.
5- يتعين على المتقدم الحاصل على دبلوم من الكليات الإدارية والصحية والمعاهد أن يكون قد أكمل دراسته لمدة لا تقل عن سنة دراسية “واحدة” أو فصلين دراسيين من جهة معتمدة.
6- يمكن لحاصلي البكالوريوس والدرجات الأعلى التقديم أيضًا.
7- يجب عدم ارتباط المتقدم بوظيفة حاليًا في القطاعين الخاص والعام.
8- يستثنى المتقدم إذا كان اسمه ضمن القائمة المحظورة في صندوق تنمية الموارد البشرية.
9- يُشترط عدم استفادة المتقدم من برنامج تطوير الخريجين والخريجات لأكثر من فرصتين خلال 6 أشهر.
10- لا يتجاوز العمر 30 عاما ميلادي
مزايا برنامج
تمهير:- تتميز مبادرة
تمهير طاقات بالعديد من المزايا التي تعزز قيمة التدريب للمشتركين، ومن بين هذه
المميزات:
1- يسهم برنامج تمهير في تحسين كفاءة الخريجين والخريجات من خلال تدريبهم على معايير عالية، مما يعزز قدرتهم على التفاعل بفعالية مع متطلبات سوق العمل.
2- يسهم البرنامج في زيادة الخبرة العملية للشباب، حيث يتيح لهم فرصة فعّالة للتعلم وتطبيق المهارات العملية في بيئة واقعية.
3- يُقدم البرنامج مجموعة واسعة من الدورات الإلكترونية، مما يمكن المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة بشكل مرن وفعّال.