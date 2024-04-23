مواصفات مفاجأة.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها DBX707 بداخلية جديدة

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كشفت ماركة السيارات العالمية أستون مارتن أنها قامت بتحديث سيارتها الـ SUV الوحيدة DBX، والتي حصلت على داخلية
مطورة ومحركات عالية الأداء.
أستون
مارتن تكشف عن سيارتها DBX707وحسب
"سعودي شفت"، فإن السيارة تشمل نظامًا جديدًا للمعلومات والترفيه يوفر
مقابس USB-C متعددة وشاشة 10.25 بوصة
بتقنية”Pure
Black”
بجانب لوحة عدادات 12.3 بوصة.
وقامت أستون مارتن بإعادة تصميم الكونسول وحدات التحكم وأضافت أزرار تحكم وتروس لسهولة التعامل مع خصائص السيارة بما في ذلك أنماط القيادة ونظام التكييف وديناميكات القيادة مثل نظام التعليق والتحكم بالإنزلاق والعادم، وأجهزة السلامة المتقدمة.
وحصل التصميم الخارجي لأستون مارتن DBX على حصته من التحسينات شملت جنوط 23 بوصة ولمسات من الكربون فايبر.