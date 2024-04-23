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مواصفات مفاجأة.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها DBX707 بداخلية جديدة

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سيارو DBX707 بداخلية جديدة
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كشفت ماركة السيارات العالمية أستون مارتن أنها قامت بتحديث سيارتها الـ SUV الوحيدة DBX، والتي حصلت على داخلية مطورة ومحركات عالية الأداء.اضافة اعلان


أستون مارتن تكشف عن  سيارتها DBX707

وحسب "سعودي شفت"، فإن السيارة تشمل نظامًا جديدًا للمعلومات والترفيه يوفر مقابس USB-C متعددة وشاشة 10.25 بوصة بتقنية”Pure Black” بجانب لوحة عدادات 12.3 بوصة.


وقامت أستون مارتن بإعادة تصميم الكونسول وحدات التحكم وأضافت أزرار تحكم وتروس لسهولة التعامل مع خصائص السيارة بما في ذلك أنماط القيادة ونظام التكييف وديناميكات القيادة مثل نظام التعليق والتحكم بالإنزلاق والعادم، وأجهزة السلامة المتقدمة.

وحصل التصميم الخارجي لأستون مارتن DBX على حصته من التحسينات شملت جنوط 23 بوصة ولمسات من الكربون فايبر.


واحدة من أسرع سيارات الـ SUV

ومن حيث المحركات، تأتي الفئة الأقوى DBX707 كخيار وحيد حيث وجدت أستون أنها الأكثر مبيعًا، وتوفر السيارة محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لتر ينتج 697 حصان و900 نيوتن متر، ويذهب العزم للمحور الخلفي عبر ناقل حركة من 9 سرعات مع توفر نظام دفع كلي، وتصل سرعة DBX707 القصوى لـ 310 كم/س، ما يجعلها واحدة من أسرع سيارات الـ SUV.

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