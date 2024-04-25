الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد والعيص ووادي الفرع ".
2 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
6 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

"المياه الوطنية": اكتمال تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن بأكثر من 45 مليون ريال

جامعة جدة تُطلق 10 برامج تدريبية للشهادات المهنية

أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة

عاجل.. دوريات الأمن بجدة تقبض على مواطن أساء للذات الإلهية (فيديو)

أعلاها 40 بمكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 7:57 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

منخفض المطير.. الدفاع المدني يُحذر سكان المنطقة الشرقية من تقلبات وأمطار وسيول

أمطار غزيرة 10:43 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية

676776 12:55 ص السبت، 13 أبريل 2024

من الأحد للأربعاء.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و3 مناطق (فيديو)

86676 12:00 م الخميس، 04 أبريل 2024

أوقف الحركة.. شاهد كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"؟