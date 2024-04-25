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صحيفة تواصل الالكترونية

توجيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة "الحفيدة" مع الجد

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال ستفسر فيه صاحبه عن حالة "الحفيدة" في إضافتها للبرنامج حال طلاق والديها.

إضافة الحفيدة مع الجد في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه صاحبه :" الحفيدة هل تعتبر تابع معال للجد رب الأسرة في حال طلاق والديها؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك..  بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى "الأب" ، وبإمكان المطلقة التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات صك ولاية أو إثبات احتضان.. نسعد بخدمتك".

إضافة البنات في حساب المواطن بعد طلاق الأم:

كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل إحدى الأمهات تسأل عن كيفية إضافة بناتها معها في حساب المواطن بعد طلاقها من زوجها.
وكانت إحدى الأمهات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"بناتي كبار أعمارهن فوق ٢٣ عاما.. هل يحتجن إلى صك ولاية؟".
وجاءها الرد من البرنامج بالقول :" أهلاً بك.. في حال كان الأبناء فوق سن الولاية وغير مضافين لدى " الأب" بإمكان "الأم" إضافتهم وإرفاق "بطاقة العائلة الخاصة بالأم أو شهادة ميلاد الأبناء".. نسعد بخدمتك".

استقلال التابع في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص ستفسر عن حذف تبع له وذلك بعد استقلاله في بحساب المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. لدي تابع مسجل معي قام بالاستقلال.. هل يتوجب علي حذفه أم أنكم ستقومون بحذفه تلقائيًا ولا يؤثر على الأهلية ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"في حال تم قبول التابع كفرد مستقل سوف يكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه.. نسعد بخدمتك".

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