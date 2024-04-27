السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: 4 طرق هي الأكثر تأثيرا في خفض الوزن

السمنة
السمنة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجه د. فهد الخضيري الاستشاري المختص في علاج أمراض السرطانات، نصائح مهمة لتخفيف الوزن والتقليل من خطورة  السمنة.

4 نصائح لإنقاص الوزناضافة اعلان

وتشمل هذه النصائح الاكثر تأثيرا في إنقاص الوزن ما يلي:
- الابتعاد عن السكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.
-ممارسة الحركة والمشي والرياضة الخفيفة.
- الابتعاد عن القلق والتوتر.
- تقليل التمر.
هذا وحذرت دراسة حديثة من خطورة السمنة والبدانة والدهون على الأوعية الدموية في الدماغ مع مرور الوقت، حيث ربطت الدراسة بين البدانة وزيادة دهون الطعام وبين تدهور صحة الأوعية الدموية في الدماغ.
نتائج الدراسة عُرضت خلال الاجتماع السنوي لجمعية علم وظائف الأعضاء الأمريكية، الذي انعقد بين 4 و7 أبريل في لونغ بيتش كاليفورنيا.

خطورة السمنة على الدماغ

وأوضحت الدكتورة شارون نيغري الباحثة الرئيسية في مركز العلوم الصحية بجامعة أوكلاهوما: "تفرز الأنسجة الدهنية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة العديد من الجزيئات النشطة بيولوجياً، بما في ذلك السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، والتي تنتشر وتؤثر على الأعضاء البعيدة، بما في ذلك الدماغ".
وأضافت "هذه الإشارات الالتهابية تساهم في شيخوخة خلايا الأوعية الدموية، ما يسهل إضعاف قدرة الأوعية على تنظيم تدفق الدم والاستجابة للنشاط العصبي"، وفقا لـ"مديكال نيوز توداي".
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الذين يعانون من السمنة لديهم انخفاض في تدفق الدم الدماغي، وأنه قد يقود إلى التدهور المعرفي.

أهم نتائج الدراسة

وأجريت الدراسة الجديدة على فئران معدّلة وراثياً، وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج تعطي تلميحات مفيدة حول ما يمكن أن يحدث لدى البشر.
وقالت النتائج: "من المثير أن إزالة الخلايا الهرمة أدت إلى تحسين أدمغة الفئران السمينة، ما يشير إلى طريقة للمساعدة في مشاكل الدماغ المرتبطة بالسمنة".

وتوصل الباحثون إلى أن تحسين صحة الأوعية الدموية في الدماغ، يمكن أن يكون وسيلة جيدة للتعامل مع التدهور المعرفي المرتبط بالسمنة.

اقرأ أيضا

بعد رصد حالات تسمم بالرياض.. أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا الـ "Botulism" (فيديو)

دراسة: نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

على غرار كوفيد.. أول لقاح من نوعه للسرطان بالعالم

تحذير عاجل من "النمر" بعد رصد 15 حالة تسمم بالرياض

دراسة توضح فوائد نظام الكيتو الغذائي في الوقاية من الزهايمر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أنواع_الحبوب_الجلدية 4:58 م الأحد، 21 أبريل 2024

الخضيري يُحذر: بعض أدوية حب الشباب تسبب فشل الكبد.. وهذه أنواعها

images (3) 3:36 م الجمعة، 19 أبريل 2024

كثيرة ومتوفرة.. "الخضيري" يوجه بتناول هذه البدائل الصحية للمشروبات الغازية

الدكتور خالد النمر 9:04 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

استشاري يوضح خطورة الشحوم الحيوانية الخالصة على الصحة

الكعبين 2:34 م السبت، 13 أبريل 2024

استشاري: 7 أسباب لآلام الكعبين تستدعي مراجعة الطبيب