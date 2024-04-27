استشاري: 4 طرق هي الأكثر تأثيرا في خفض الوزن

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وجه د. فهد الخضيري الاستشاري المختص في علاج أمراض السرطانات، نصائح مهمة لتخفيف الوزن والتقليل من خطورة السمنة.



4 نصائح لإنقاص الوزن



خطورة السمنة على الدماغ



أهم نتائج الدراسة



وتشمل هذه النصائح الاكثر تأثيرا في إنقاص الوزن ما يلي:- الابتعاد عن السكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.-ممارسة الحركة والمشي والرياضة الخفيفة.- الابتعاد عن القلق والتوتر.- تقليل التمر.هذا وحذرت دراسة حديثة من خطورة السمنة والبدانة والدهون على الأوعية الدموية في الدماغ مع مرور الوقت، حيث ربطت الدراسة بين البدانة وزيادة دهون الطعام وبين تدهور صحة الأوعية الدموية في الدماغ.نتائج الدراسة عُرضت خلال الاجتماع السنوي لجمعية علم وظائف الأعضاء الأمريكية، الذي انعقد بين 4 و7 أبريل في لونغ بيتش كاليفورنيا.وأوضحت الدكتورة شارون نيغري الباحثة الرئيسية في مركز العلوم الصحية بجامعة أوكلاهوما: "تفرز الأنسجة الدهنية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة العديد من الجزيئات النشطة بيولوجياً، بما في ذلك السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، والتي تنتشر وتؤثر على الأعضاء البعيدة، بما في ذلك الدماغ".وأضافت "هذه الإشارات الالتهابية تساهم في شيخوخة خلايا الأوعية الدموية، ما يسهل إضعاف قدرة الأوعية على تنظيم تدفق الدم والاستجابة للنشاط العصبي"، وفقا لـ"مديكال نيوز توداي".وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الذين يعانون من السمنة لديهم انخفاض في تدفق الدم الدماغي، وأنه قد يقود إلى التدهور المعرفي.وأجريت الدراسة الجديدة على فئران معدّلة وراثياً، وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج تعطي تلميحات مفيدة حول ما يمكن أن يحدث لدى البشر.وقالت النتائج: "من المثير أن إزالة الخلايا الهرمة أدت إلى تحسين أدمغة الفئران السمينة، ما يشير إلى طريقة للمساعدة في مشاكل الدماغ المرتبطة بالسمنة".وتوصل الباحثون إلى أن تحسين صحة الأوعية الدموية في الدماغ، يمكن أن يكون وسيلة جيدة للتعامل مع التدهور المعرفي المرتبط بالسمنة.