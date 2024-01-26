عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان





أولاً - محليًا



17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً مكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية".أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاعنشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.أجازت لائحة التصرف في عقارات الدولة، التي نشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة، تأجير وبيع العقارات، في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.دعت الهيئة العامة للعقار، مُلاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري".برعاية وحضور وزير النقل صالح الجاسر، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" ومجموعة أرسينالي الايطالية عن إطلاق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.أصدرت الهيئة العامة للنقل 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي، عبدالوهاب الراجحي، أن 70% من دخل الأسر في المملكة يذهب إلى مصاريف السكن.أصدرت أمانة منطقة الرياض، قرارًا للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية.حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

أصدرت وزارة التعليم توجيهات عامة بشأن الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ لجميع المراحل الدراسية.



اعتماد الزي الرسمي لسائقي الحافلات في هذه الأنشطة



اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب.





ثانيًا - دوليًا



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 26.083 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم الـ112 على التوالي إلى 26.083 شهيدًا، والجرحى إلى 64.487 جريحًا، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.





الكويت تكشف تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية وكيف تم رصدها؟

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة عن ضبط الخلية الإرهابية التي كانت تنوي استهداف إحدى دور العبادة في منطقة الرميثية.



أمير الكويت يُعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت، أمرًا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد.



السودان.. مقتل 10 مدنيين ومعارك محتدمة غرب كردفان وموجة نزوح

سقط 26 مدنيًا بين قتيل وجريح في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان السودانية مع استمرار المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الرابع على التوالي وسط تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.



الخارجية الأمريكية تطالب أوكرانيا بتحمل تبعات الحرب.. هل تخلت واشنطن عن كييف؟

صرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.



بشكل مؤقت .. دولة خليجية جديدة تقرر وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر

قررت شركة ناقلات النفط الكويتية وقف مرور سفنها في البحر الأحمر بشكل مؤقت، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، تحطمت في حادث بمقاطعة بيلجورود الروسية.



حادث مروع بمصر.. شاحنة تطيح بـ 8 سيارات من أعلى كوبري بينهم مركبة محملة بالأغنام

نشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة على أحد الطرق لحادث مروع أعلى كوبري بمنطقة الجيزة في مصر.



