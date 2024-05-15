أفضل طريقة لتخزين البصل لمدة 6 أشهر دون أن يصيبه العفن

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قبل شهور من الآن، شهدت أسواق المملكة ارتفاعًا لا مثيل له في أسعار البصل، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن أفضل الطرق لتخزينه من أجل تجنب أي زيادات مستقبلية.

وكشف الخبراء عن الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لفترة تدوم حتى ستة أشهر دون أن يتعفن أو يصبح طريًا. لكن أين يجب تحزينه بالضبط؟





لا تخزني البصل في الثلاجة

خزانة المطبخ



لا تخزني البصل في أكياس بلاستيكية



لا تخزني البصل بجانب المنتجات الآخرى



البيئة الباردة والرطبة ليست جيدة لتحزين الخضراوات متعددة الاستخدامات، لأنها تجعل البصل يبدأ في تحويل النشا إلى سكر. وهو ما يؤدي إلى جعله رطبًا وناعمًا ويفقد قرمشته عند الطهي.بدلًا من ذلك، من الأفضل تخزين البصل البني والأبيض والأحمر في مكان مظلم وبارد وجاف وجيد التهوية، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور".قد تبدو خزانة المطبخ هي المكان المثالي، بشرط ألا تكون بالقرب من الفرن، وذلك لتفادي ارتفاع درجة الحرارة عند استخدامه، مما قد يخلق أيضًا بيئة دافئة ورطبة للبصل، ويؤدي إلى نفس مشكلة تخزينه في الثلاجة.لكن أفضل مكان لتخزين البصل هو المرآب. بالإضافة إلى الاحتفاظ به في منطقة باردة وجافة، فإنه يجب إبقاء البصل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لأن الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس يمكن أن تشجع نمو العفن.ويوصي الخبراء بعدم الاحتفاظ بالبصل في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق لأنها ستتسبب في تلفه سريعًا، لأنها تسمح بحبس الرطوبة داخل الكيس، مما يعني زيادة احتمال نمو العفن.وعوضًا عن ذلك، يجب "الاحتفاظ بالبصل والثوم في سلة أو كيس ورقي حيث يمكن للهواء أن يدور"، وإذا تم تخزينهما بهذه الطريقة، "يمكن أن يستمر البصل والثوم لمدة تصل من ثلاثة إلى ستة أشهر".ويفضل استخدام كيس شبكي، لأنه سيسمح بتدفق هواء أفضل من الكيس البلاستيكي.وأخيرًا، لا ينبغي تخزين البصل بجانب أي منتج آخر، لأنه يمكن أن يمتص الرطوبة من الفواكه والخضراوات الأخرى، وبالتالي يمكن أن يفسد بشكل أسرع.كما أنه من الخضراوات اللاذعة إلى حد ما، لذا فإن تخزينه مع منتجات أخرى يمكن أن يكسب الفاكهة والخضراوات نفس رائحته ومذاقه.