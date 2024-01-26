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السودان.. مقتل 10 مدنيين ومعارك محتدمة غرب كردفان وموجة نزوح

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان في كردفان
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سقط 26 مدنيًا بين قتيل وجريح في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان السودانية مع استمرار المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الرابع على التوالي وسط تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.اضافة اعلان

مقتل 10 مدنيين وإصابة 16 في السودان

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان الخميس إن الاشتباكات الدامية بين الطرفين أدت إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة 16 آخرين.
وأشارت النقابة إلى أوضاع مأساوية في المدينة الإستراتيجية والتي توجد فيها واحدة من أكبر الحاميات العسكرية بغرب البلاد.
وأوضحت النقابة أن جميع المرافق الصحية في المدينة خرجت عن الخدمة وسط صعوبات كبيرة تواجهها الكوادر الطبية بسبب القصف الجوي والأرضي المتواصل.
وتشوب الأوضاع الميدانية ضبابية شديدة مع ادعاء كل من طرفي القتال إحكام السيطرة على المدينة.

معارك محتدمة في كردفان

ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر تقدمها في المدينة وسيطرتها على عدد من المناطق العسكرية والمدنية الحيوية؛ لكن صفحات إعلامية موالية للجيش أكدت تصديه لهجمات الدعم السريع.
ومع احتدام المعارك واستمرار سقوط المدنيين بتوقف الخدمات الأساسية اضطر آلاف السكان إلى مغادرة المدينة.
وناشد حقوقيون بضرورة تدخل عاجل لإنقاذ السكان؛ حيث تعرض عدد من أحياء المدينة لعمليات قصف وحرق واسعة.
وحذر مراقبون من خطورة الأوضاع في الإقليم خصوصًا في ظل التعدد الإثني والقبلي حيث يقطن الإقليم أكثر من 20 مجموعة إثنية. وفي مطلع يناير الحالي شهدت مدن متاخمة لبابنوسة معارك عنيفة أيضا.
ويتقاسم الجيش والدعم السريع السيطرة على إقليم كردفان الذي يقدر تعداد سكانه بأكثر من 8 ملايين نسمة ويعتبر المركز الرئيس للثروة الحيوانية والبترولية في البلاد.
ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في منتصف إبريل تشهد عدة مناطق في الإقليم معارك مستمرة خصوصا حول مدينة الأبيض أكبر مدن الإقليم.

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