العالم في أسبوع.. التأمين على عقود العمالة المنزلية والمبالغ المسموح بها للسفر من المطارات

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا
ولي العهد: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة.
15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في الرياض.
الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م
بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للمواطنين وغير المواطنين 5.1% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام نفسه، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.
"التعليم" تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.
قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب
"التعليم" تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.
قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة.
ننشر ضوابط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضوابط تتعلق باستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.
في ساحة القصاص بجدة.. تفاصيل جديدة حول عفو "القريقري" عن قاتل ولده (فيديو)
كشف الشيخ الدكتور علي الزهراني، رئيس لجنة الإصلاح بمكة المكرمة عن تفاصيل وأسرار عفو والد القتيل أحمد القريقري الحربي عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.
3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مشروع لائحة التعليم الإلكتروني والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.
"الزكاة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات حتى 30 يونيو 2024
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
مركز الملك سلمان يكشف تفاصيل تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال
كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، عن كيفية إعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الحرب.
وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدة مدن.
بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا
أعلنت سفارة تركيا في الرياض، بدء تطبيق قرار إعفاء حاملي الجواز السفر العادي من المواطنين القادمين إلى تركيا بغرض السياحة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً.
لم تحدث منذ 24 عامًا.. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة
كشف بدر البدوي، المهتم في الشأن العقاري، عن سبب ارتفاع الإيجارات في المملكة، مؤكدا أن ذلك يختلف من منطقة لمنطقة حسب المشاريع العقارية أو مناطق التوسع.
ثانيًا - دوليًا
ننشر ضوابط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضوابط تتعلق باستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.
في ساحة القصاص بجدة.. تفاصيل جديدة حول عفو "القريقري" عن قاتل ولده (فيديو)
كشف الشيخ الدكتور علي الزهراني، رئيس لجنة الإصلاح بمكة المكرمة عن تفاصيل وأسرار عفو والد القتيل أحمد القريقري الحربي عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.
3 شروط لإصدار تراخيص التعليم الإلكتروني
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مشروع لائحة التعليم الإلكتروني والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.
"الزكاة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات حتى 30 يونيو 2024
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
مركز الملك سلمان يكشف تفاصيل تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال
كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، عن كيفية إعادة تأهيل الأطفال من ضحايا الحرب.
وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدة مدن.
بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا
أعلنت سفارة تركيا في الرياض، بدء تطبيق قرار إعفاء حاملي الجواز السفر العادي من المواطنين القادمين إلى تركيا بغرض السياحة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً.
لم تحدث منذ 24 عامًا.. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة
كشف بدر البدوي، المهتم في الشأن العقاري، عن سبب ارتفاع الإيجارات في المملكة، مؤكدا أن ذلك يختلف من منطقة لمنطقة حسب المشاريع العقارية أو مناطق التوسع.
ثانيًا - دوليًا
إسقاط 12 مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر
أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.
استيقظ مذعوراً من "كابوس".. جندي صهيوني يطلق النار على رفاقه بعد عودته من غزة
أطلق جندي صهيوني النار على رفاقه بعد أيام من عودته من قطاع غزة، حيث استيقظ مذعورا من كابوس وأطلق النار عشوائيا على رفاقه المتواجدين معه في الغرفة.
كارثة جديدة في السودان.. وباء يهدد حياة الملايين من السكان
كارثة جديدة تهدد السودان، مع استمرار الاقتتال والمعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.
بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يعملان على تغيير استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.
صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تغيير طريقة تعاملها مع أوكرانيا بعدما أيقن الغرب أن روسيا باتت تسيطر على كل شيء.
تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟
قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.
استيقظ مذعوراً من "كابوس".. جندي صهيوني يطلق النار على رفاقه بعد عودته من غزة
أطلق جندي صهيوني النار على رفاقه بعد أيام من عودته من قطاع غزة، حيث استيقظ مذعورا من كابوس وأطلق النار عشوائيا على رفاقه المتواجدين معه في الغرفة.
كارثة جديدة في السودان.. وباء يهدد حياة الملايين من السكان
كارثة جديدة تهدد السودان، مع استمرار الاقتتال والمعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.
بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يعملان على تغيير استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.
صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تغيير طريقة تعاملها مع أوكرانيا بعدما أيقن الغرب أن روسيا باتت تسيطر على كل شيء.
تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟
قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.