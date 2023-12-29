العالم في أسبوع.. التأمين على عقود العمالة المنزلية والمبالغ المسموح بها للسفر من المطارات

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان







أولاً - محليًا







"التعليم" تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.



قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.





استيقظ مذعوراً من "كابوس".. جندي صهيوني يطلق النار على رفاقه بعد عودته من غزة

أطلق جندي صهيوني النار على رفاقه بعد أيام من عودته من قطاع غزة، حيث استيقظ مذعورا من كابوس وأطلق النار عشوائيا على رفاقه المتواجدين معه في الغرفة.



كارثة جديدة في السودان.. وباء يهدد حياة الملايين من السكان

كارثة جديدة تهدد السودان، مع استمرار الاقتتال والمعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.



بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يعملان على تغيير استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.



صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تغيير طريقة تعاملها مع أوكرانيا بعدما أيقن الغرب أن روسيا باتت تسيطر على كل شيء.



تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.



أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.أطلق جندي صهيوني النار على رفاقه بعد أيام من عودته من قطاع غزة، حيث استيقظ مذعورا من كابوس وأطلق النار عشوائيا على رفاقه المتواجدين معه في الغرفة.كارثة جديدة تهدد السودان، مع استمرار الاقتتال والمعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين.أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يعملان على تغيير استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تغيير طريقة تعاملها مع أوكرانيا بعدما أيقن الغرب أن روسيا باتت تسيطر على كل شيء.قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.