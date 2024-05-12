الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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هيئة التأمين تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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ارشيفية
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أعلنت هيئة التأمين عن توفر وظائف شاغرة (تشمل وظائف لاتتطلب الخبرة السابقة) لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


- أخصائي عمليات الموارد البشرية
- أخصائي تطوير تنظيمي أول
- أخصائي تدريب وتطوير أول
- أخصائي إدارة أداء أول
- أخصائي أول عمليات الموارد البشرية
- خبير الشؤون الدولية
- خبير بحوث ودراسات
- خبير التخطيط الإستراتيجي والمشاريع
- أخصائي استراتيجية وأداء أول
- خبير الإستراتيجية والأداء
- أخصائي أول التخطيط الإستراتيجي والمشاريع

نبذة مختصرة:


هيئة التأمين، الجهة المعنية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) في بتاريخ 28/1/1445 هـ.، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته, وتعمل على تنمية الوعي التأميني, وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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