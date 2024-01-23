حادث مروع بمصر.. شاحنة تطيح بـ 8 سيارات من أعلى كوبري بينهم مركبة محملة بالأغنام

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نشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة على أحد الطرق لحادث مروع أعلى كوبري بمنطقة الجيزة في مصر.





شاحنة تطيح بسيارات من أعلى كوبري اضافة اعلان



تفاصيل حادث محور المريوطية بمصر



سيارات الإسعاف في موقع الحادث



قرارات النيابة العامة



وأظهر الفيديو اصطدام شاحنة كبيرة "مقطورة" محملة بمواد بناء، بـ8 سيارات أعلى الطريق الدائري بـ محور المريوطية في اتجاه الرماية بالجيزة، ما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارتين من أعلى الكوبري، إحداهما كانت محملة بالأغنام.وحسل إعلام محلي، فقد انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث رفقة أجهزة الأمن لانتشال السيارات والبحث عن ضحايا أو مصابين ونقلهم إلى المستشفى، إذ تبين مبدئيًا إصابة 3 أشخاص.ووفق التحريات الأولية، فإن عجلة القيادة اختلت بيد سائق المقطورة التي كانت محملة بـ"الزلط"، وبسماع أقواله أفاد بعدم قدرته على تقدير المسافات بين السيارات على الطريق ما أدى إلى اصطدامه بباقي السيارات.وحضرت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وطلبت النيابة العامة التي أُخطرت بالحادث انتداب لجنة هندسية من الإدارة العامة للمرور لإجراء المعاينات اللازمة ووضع تصور لكيفية وقوع تصادم السيارات، والوقوف على أسبابه، كما طلبت أخذ عينة من دماء سائق المقطورة وتحليلها لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وألقى القبض عليه.