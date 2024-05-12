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الغذاء والدواء: 5 نصائح لاستخدام بخاخات الربو بطريقة آمنة

الاطفال والربو
بخاخ الربو
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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح مهمة لاستخدام بخاخ الربو بطريقة آمنة، مشددة على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل اختيار بخاخ الربو.

5 نصائح لاستخدام آمن لبخاخات الربواضافة اعلان

وقالت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "إن إرشادات الاستخدام الآمن لبخاخ الربو تتمثل في:
1- استشر الطبيب المختص قبل اختيار بخاخ الربو المناسب.
2- تحقق من تاريخ صلاحية الدواء للحفاظ على فعاليته.
3- إغلاق بخاخ الربو بإحكام بعد الاستخدام لمنع التلوث.
4- التأكد من كيفية الاستخدام الصحيح للبخاخ والجرعة المناسبة للحالة.
5- التأكد من تخزينه بشكل صحيح بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس.

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة عن مدى خطورة انبعاثات مواقد الغاز على الجهاز التنفسي ولاسيما الإصابة بأمراض الربو.
وأوضحت دراسة جديدة، من جامعة ستانفورد، أن المنازل التي تضم مواقد الغاز أو البروبان، تجعل المقيمين فيها، يتنفسون بانتظام مستويات غير صحية من ثاني أكسيد النيتروجين.

خطورة مواقد الغاز

وأوضح الباحثون إلى أن هذا يمثل ثلاثة أرباع الطريق إلى مستوى التعرض غير الآمن لثاني أكسيد النيتروجين وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وحسب "هيلث داي"، أشار الباحثون إلى أن هذا الاستنشاق مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تكثيف نوبات الربو، كما  ربط بانخفاض نمو الرئة لدى الأطفال.

أهم نتائج الدراسة

وبينت الدراسة، أن ربع حالات الربو قد تُعزى إلى استنشاق مستويات عالية من ثاني أكسيد النيتروجين من مواقد الغاز.
وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن الذين يعيشون في منازل تعادل تشقة صغيرة من غرفتي نوم يتعرضون لمستويات أعلى من ثاني أكسيد النيتروجين بـ 4 أضعاف من الذين يعيشون في منزل كبير مساحته ألف متر مربع. 

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