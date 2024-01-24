أمير الكويت يُعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير

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أصدر الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت اليوم، أمرًا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد. اضافة اعلان





أمير الكويت يُعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبًا له



تعيين وزير الداخلية في منصب رئيس الوزراء بالإنابة



وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد.وفي 17 يناير الجاري، أعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي، ولم يعين حتى الآن وليا للعهد.ويمنح الدستور الأمير سنة لاختيار ولي للعهد وعرضه على مجلس الأمة (البرلمان) لمبايعته في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء.وينص الدستور على أن الأمير يعين نائبا له يمارس صلاحيته في حال تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه.وافادت الوكالة، بأن مرسوما أميريا صدر أيضا بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح في منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي يكون فيها رئيس الوزراء نائبا للأمير.