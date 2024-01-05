العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان





أولاً - محليًا



ثانيًا - دوليًا

