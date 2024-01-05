العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا
المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال
أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال، واللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
مجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم الإضافي يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنين
ثمن مجلس الوزراء قرار خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م).
خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
قرار مهم لـ مجلس الوزراء بشأن نظام خدمة حجاج الداخل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
"نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر 2023، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1481جولة رقابية، والتحقيق مع 207 مشتبهين بهم.
بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب والمعلمين.. رسميًا
مع انتهاء الدوام الدراسي، بدأ طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي.
"التعليم" تضع شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات
أكدت وزارة التعليم، على ضرورة توفر 4 شروط لتقديم طلب لمّ الشمل في النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات.
4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا
أجاز وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري، وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية.
المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
إطلاق أعمال مشروع منصة "أتم" الوطنية لتبادل أصول الملكية الفكرية
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الخميس، أعمال مشروع المنصة لتبادل أصول الملكية الفكرية "أتم".
300 ألف ريال غرامة على منشأة تخزّن أغذية منتهية الصلاحية في جدة وأبها
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضبط منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مفتشيها في فرعي المنطقة الغربية والجنوبية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.
تفاصيل وطريقة استخدام مُعدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة
أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استخدام مُعِدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.
بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2024
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير.
بمليار و400 مليون ريال.. تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبيه 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م.
ثانيًا - دوليًاقصف غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في دير البلح وخان يونس
استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف استهدف منازل فلسطينية وتجمعات للنازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"
ارتفعت حصيلة الانفجارين اللذين وقعا قرب قبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى 188 قتيلا، بحسب مدير الطوارئ الإيراني.
بعد اغتيال العاروري.. لبنان يتقدم بشكوى فورية لمجلس الأمن ضد الاحتلال
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ضد الاحتلال بعد اغتياله قادة من حماس بينهم صالح العاروري.
ثاني دولة أوروبية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة العربية فورًا
بعد تحذير ألمانيا، طالبت السلطات السويدية رعاياها بسرعة وضرورة مغادرة لبنان بشكل سريع .
جرائم الغرب.. مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في نيوجيرسي الأمريكية
استمرارًا لعنصرية الغرب وجرائمه ضد المسلمين، لقي إمام مسجد مصرعه بعد إطلاق النار عليه في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول ترد بمناورات بالذخيرة الحية
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في اليابان
أعلنت السلطات اليابانية، صباح الجمعة، أن حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط الأرخبيل في أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلاً و242 مفقودًا.