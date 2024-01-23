الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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"النقل" تصدر 6 قرارات هامة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

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الهيئة العامة للنقل
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أصدرت الهيئة العامة للنقل 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.اضافة اعلان
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة، حيث أكدت على أن هذه القرارات تستهدف تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية.

6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات

1ـ إلزام غير السعوديين بالعمل غبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيا خلال 14 شهرا.
2ـ استمرار عمل المواطنين في النشاط.
3ـ اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط.
4ـ الزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجة للتحقق من هوية السائقين.
5ـ تحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسبق مع الإدارة العامة للمرور.
6ـ السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

4 أهداف وراء قرارات قطاع توصيل الخدمات

وأكدت الوزراة أن هذه القرارات تستهدف:
1ـ تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات
2ـ رفع جودة الخدمة وكفاءة عملية التوصيل
3ـ زيادة مستوى الموثوقية والأمان
4ـ خلق فرص وظيفية للسعوديين

تطبيق قرارات هيئة النقل بداية من 1/4/2024

وأوضحت الهيئة أنه سوف يتم تطبيق القرارات بشكل مرحلي إبتداء من 1/4/2024م.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولمن يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول القرارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .


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