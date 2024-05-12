الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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عاجل.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني الخليج عبر منصة أبشر

-الجوازات ..
خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة
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حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وحاملي تأشيرات الزيارة، وذلك عبر منصة أبشر.اضافة اعلان

طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة لهذه الفئات:

. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
. حاملو الإقامة المميزة.
. المستثمرون.
. حاملو تأشيرات الزيارة.

طريقة الوصول للخدمة من خلال منصة أبشر

- خدماتي
- الجوازات
- تصريح دخول لمكة المكرمة
في سياق آخر، أصدرت وزارة الحج والعمرة تنبيهاً مهما شددت فيه على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.

الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية:

وقالت الوزارة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.
ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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