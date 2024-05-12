عاجل.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني الخليج عبر منصة أبشر

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حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وحاملي تأشيرات الزيارة، وذلك عبر منصة أبشر.



طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة لهذه الفئات:



طريقة الوصول للخدمة من خلال منصة أبشر



الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية:



خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وحاملي تأشيرات الزيارة، وذلك عبر منصة أبشر. ⁧#الجوازات_السعودية pic.twitter.com/Iu7fQpd1v2 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 12, 2024

. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.. حاملو الإقامة المميزة.. المستثمرون.. حاملو تأشيرات الزيارة.- خدماتي- الجوازات- تصريح دخول لمكة المكرمةفي سياق آخر، أصدرت وزارة الحج والعمرة تنبيهاً مهما شددت فيه على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.وقالت الوزارة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.