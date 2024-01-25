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المملكة تُطلق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط

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قطار حلم الصحراء الفاخر
أ أ
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برعاية وحضور وزير النقل صالح الجاسر، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار" ومجموعة أرسينالي الايطالية عن إطلاق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.اضافة اعلان

إطلاق خدمة قطار حلم الصحراء الفاخر

وأوضحت الشركة على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم عقد اتفاق بين شركة أرسنال الإيطالية و"سار" لنكون خطوة مميزة في عالم قطارات الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن تلك المجموعة متخصصة ومعنية بإطلاق وتجهيز القطارات الفخمة والفاخرة، حيث تسعى المملكة في عدة اتجاهات من بينها تطوير القطارات وتوسيع الخطوط والاهتمام بالكفاءة الكبيرة.

تجربة فريدة لأول مرة بالشرق الأوسط

وحسب الشركة، فقد تحقق الحلم بإطلاق الخدمة كتجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة في القطارات.


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