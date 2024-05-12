الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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عاجل.. توجيه من الجوازات في حال تعذر تجديد الجواز عبر أبشر

الجوازات
الجوازات
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رد حساب خدمة العملاء التابع للمديرية العامة للجوازات على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن طريقة تجديد الجواز في حال تعذر لك عبر منصة أبشر.

تعذر تجديد الجواز عبر أبشر:اضافة اعلان

وكان أحد الاشخاص قد وجه سؤالا للحساب عبر منصة إكس يقول فيه :" أريد أن أجدد الجواز سويت كل شيء.. وآخر شي يقول يرجى مراجعة القطاع.. أين المشكلة؟".
وجاء الرد من خدمة العملاء على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. في حال تعذر تنفيذ العملية من منصة أبشر، يمكنك حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك.. سعدنا بك".

مدة تعديل الاسم عبر الجوازات:

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل عن المدة المستغرقة لأجل تعديل الاسم .
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. كم المدة اللي تستغرق لتعديل اسم المقيم بالإقامة من ثنائي إلى ثلاثي".
وجاء الرد من الجوازات :"وعليكم السلام.. يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك..نسعد بك".

الإبلاغ عن جواز السفر المفقود:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالة تعرض لها بخصوص الإبلاغ عن جواز سفره المفقود والعثور عليه في وقت لاحق.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر الحساب الرسمي للجوازات على منصة إكس يقول فيه :" في حال فقدان الجواز السفر وتم تبليغ وبعدها وجدت الجواز هل أتوجه إلى أقرب مديرية جوازات لتسليمه وإسقاط غرامه صادرة عليّ؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. في حال عمل بلاغ فقدان جواز السفر لا يمكنك إلغاء البلاغ ويلزم إتمام إجراءات فقدان جواز السفر.. نسعد بخدمتكم".

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