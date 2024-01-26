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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 26.083 شهيدًا

قصف غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم الـ112 على التوالي إلى 26.083 شهيدًا، والجرحى إلى 64.487 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 26.083 شهيدًا

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 183 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 377 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مستشفى ناصر الطبي، ويمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى.
من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه بات عاجزًا عن تقديم الخدمات الطبية للجرحى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل الاستهداف المستمر من الاحتلال للطواقم الطبية.

استشهاد 15 فلسطينيًا جراء قصف خان يونس

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم, جراء القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 وأفاد مستشفى ناصر بخان يونس، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، جراء القصف الصهيوني الذي تركز في الجزء الغربي من مدينة خان يونس، لافتًا النظر إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفى صعب للغاية في ظل الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.

اعتقال أكثر من 6285 فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر الماضي

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني لأكثر من 6285 فلسطينيًّا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 355 طفلًا و210 نساء، و50 صحفيًّا، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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