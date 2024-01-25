الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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دعوة مُلاك العقارات في 7 أحياء بالرياض إلى سرعة التسجيل في "السجل العقاري"

عقارات
7 أحياء بالرياض مشمولة بقرار التسجيل
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 دعت الهيئة العامة للعقار، مُلاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري".

حيث تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين القادم 17 من رجب 1445 هـ الموافق 29 من يناير 2024م.

 

طريقة التسجيل الأول للعقاراتاضافة اعلان

 وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية.
 ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة:

تقديم طلب التسجيل العيني الأول.

إرفاق المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).

 

الأحياء المشمولة بقرار التسجيل

وأكدت الهيئة أنَّ عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في (54 حيًا) في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدنية المنورة حتى 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م، وتشمل أحياء الرياض التالية:

(حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين.

وحي النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة.

وحي جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي.

وحي العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.

 

التسجيل عن طريق منصة السجل العقاري ومراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري

 وأوضحت الهيئة أنَّه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري أو زيارة المستفيدين لـ "مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض و في "البوابة الاقتصادية" في مدينة الدمام، و "فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر" في المدينة المنورة طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري: (من هنا) .

 

ما هو السجل العقاري؟

 وأوضحت الهيئة، أنَّ السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار.

وذلك بإصدار وثيقة تشتمل على رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.

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