تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، تحطمت في حادث بمقاطعة بيلجورود الروسية.





تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا







Onboard the crashed Il-76 were 65 captured Ukrainian servicemen being transported to the Belgorod region for exchange, along with 6 crew members and 3 escorts. The Armed Forces of Ukraine shot down an Il-76 aircraft over Belgorod.Onboard the crashed Il-76 were 65 captured Ukrainian servicemen being transported to the Belgorod region for exchange, along with 6 crew members and 3 escorts. pic.twitter.com/nxURuj3lzR January 24, 2024

فريق تحقيق وعمال طوارئ إلى موقع الحادث



أوكرانيا تعترف بإسقاط طائرة روسية



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وأكدت حسب "سبوتنيك"، تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا في مقاطعة بيلجورود.وأضافت في بيان لها، أنه حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في منطقة بيلجورود خلال رحلة مجدولة.واشارت إلى أنه كان على متن الطائرة 65 جنديًا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلجورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين.فيما توجه فريق تحقيق وعمال طوارئ إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.وكلفت رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، بسرعة بإعداد نداء عاجل موجه إلى الكونجرس الأمريكي والبوندستاج الألماني بشأن تحطم طائرة النقل "إيل 76" في مقاطعة بيلجورود.من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية تم بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية.وقال الجيش الأوكراني: إن الطائرة الروسية المحطمة كانت تنقل صواريخ روسية من طراز إس-300 لاستهداف خاركيف.