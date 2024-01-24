الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيا(فيديو)

47456غ4
تحطم طائرة روسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، تحطمت في حادث بمقاطعة بيلجورود الروسية.

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا

وأكدت حسب "سبوتنيك"، تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا في مقاطعة بيلجورود.

وأضافت في بيان لها، أنه حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في منطقة بيلجورود خلال رحلة مجدولة.


واشارت إلى أنه كان على متن الطائرة 65 جنديًا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلجورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين.

فريق تحقيق وعمال طوارئ إلى موقع الحادث

فيما توجه فريق تحقيق وعمال طوارئ إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.
وكلفت رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، بسرعة بإعداد نداء عاجل موجه إلى الكونجرس الأمريكي والبوندستاج الألماني بشأن تحطم طائرة النقل "إيل 76" في مقاطعة بيلجورود.

أوكرانيا تعترف بإسقاط طائرة روسية

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية تم بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الجيش الأوكراني: إن الطائرة الروسية المحطمة كانت تنقل صواريخ روسية من طراز إس-300  لاستهداف خاركيف.
اضافة اعلان

اقرأ أيضا

قرار فوري من وزير الداخلية الكويتي بشأن واقعة اعتداء شرطي بسكين على شخص آخر

قرار من الشيوخ الأمريكي بشأن الأصول الروسية المجمدة.. ما علاقة أوكرانيا؟

قنبلة موقوتة.. أحداث "البحر الأحمر" توقف عملية التخلص من "صافر"

63354 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيدا

بقوة 4.5 ريختر.. زلزال يضرب جنوب مصر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيوخ الأمريكي 9:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قرار من الشيوخ الأمريكي بشأن الأصول الروسية المجمدة.. ما علاقة أوكرانيا؟

انفجار مصنع روسي 2:27 ص الخميس، 18 يناير 2024

بالفيديو.. إصابات بسبب انفجار في مصنع لإنتاج البوليستر بروسيا

هاكرز 12:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

هجمات إلكترونية تستهدف دولة أوروبية وتعطل مواقع حكومية

الرئيس - اوكرانيا - زيلنسكي 9:12 م الإثنين، 15 يناير 2024

الرئيس الأوكراني يطلب عقد مؤتمر سلام عالمي .. هل يرفع الراية البيضاء لروسيا؟

اقرأ أيضا

56756
12:19 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قتلى وجرحى.. انهيارات أرضية عقب زلزال ضرب إقليم شينجيانج الصيني

زلزال
1:42 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

زلزال عنيف يضرب منطقة حدودية بين الصين وقرغيزستان

WhatsApp Image 2024-01-23 at 12.06.00 AM
1:12 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

7 غارات أمريكية وبريطانية جديدة على قواعد عسكرية للحوثيين في اليمن

WhatsApp Image 2024-01-22 at 6.44.41 PM
7:50 م الإثنين، 22 يناير 2024

بعد هولندا .. العاصفة "إيشا" تضرب بريطانيا وتلغي الرحلات الجوية وتوقف القطارات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
4:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

أخبار السعودية
2:27 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية

أمطار غزيرة على عسير
1:14 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

الحقيبة المدرسية 3
12:41 م الأربعاء، 24 يناير 2024

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي