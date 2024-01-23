الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار

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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفية الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود حفظة الله، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء اليومورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله
-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحيازوتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم
الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة
الإيغاد.
وجاءت مشاركة المملكة في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.
المشاركة في منتدى دافوس العالميوتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع
السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من الإعلان
عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو
والطاقة" في شهر أبريل القادم.
واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.
تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينيةوأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة
الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة
الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.