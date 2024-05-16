غير متوقعة.. كيف تؤثر التغيرات المناخية على الراتب؟

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أجابت دراسة حديثة عن سؤال تردد بقوة في الآونة الأخيرة، بشأن تأثير التغيرات المناخية على العمل ومن ثم على الرواتب والدخول.





التغير المناخي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي



تأثير التغير المناخي على الرواتب



ووفق "طقس العرب"، فقد أوضح فريق البحث أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2050 بحوالي 38 تريليون دولار، أي نحو 20%.وبينت الدراسة التي نُشرت الشهر الماضي في مجلة "نيتشر"، أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن؛ يمكن أن يكون أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمرة بعد عام 2050.وتشير الدراسة إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ قد تتزايد بعشرات التريليونات من الدولارات سنويًا بحلول عام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ يتجاوز درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.ونوه الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.وأضاف الفريق أن الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ يُتوقع أن تعاني من خسارة في الدخل بنسبة أكبر بـ60% مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع.وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050، بينما ستشهد كل من ألمانيا والولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 11%.واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية تمتد لأربعة عقود، وتشمل 1600 منطقة، بدلاً من الاعتماد على بيانات على مستوى الدول فقط. هذا النهج مكنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار كانت قد تجاهلتها دراسات سابقة، مثل هطول الأمطار الغزيرة.