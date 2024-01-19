عاجل.. العالم في أسبوع.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة العيدين و163 ألف مسلم جديد بالمملكة

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان





أولاً - محليًا



قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى

قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 2023 وصل إلى 163.359 شخصًا.رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الشكاوى المتزايدة من موظفي العقود بالوزارة، واعدًا بالتجاوب مع مطالبهم، "لكن عليهم أن يصبروا".

كشفت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.



الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ.





الفالح: دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية (فيديو)

قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن المملكة ودول الخليج نجحوا في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية.



"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات واسعة على نظام العمل المرن، بهدف تطوير النمط من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر.



"أرامكو" تضخ 4 مليارات دولار لتوسيع رأس المال العالمي الجريء

أعلنت شركة أرامكو، الأربعاء، عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، "شركة أرامكو فينتشرز".



تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.



أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة (فيديو)

حدد خبير التطوير العقاري، خالد المبيض، أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.



انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين



أغلق الخميس، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام نور الإلكتروني.



"التعليم": لهذا السبب تم تقليص عدد الإدارات بمناطق المملكة (فيديو)



كشف وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن أهداف قرار تخفيض عدد إدارات التعليم في مناطق المملكة.



السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)

أبلغت المديرية العامة للجوازات عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة المنتهية تأشيرتها.



"الغذاء والدواء" توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك في جازان لارتكابه هذه المخالفة

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.



"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية.



"النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.





ثانيًا - دوليًا



كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي عدة انفجارات في جنوب شرق البلاد، وأن السلطات تحقق في الأمر.اُستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات الخميس، قي قصف استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.قال مسؤول أمريكي لشبكة CBS الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت جولة رابعة من الضربات على مليشيا الحوثي، فجر الخميس، في أقل من أسبوع، وسط استمرار استهدافها للسفن المارة في البحر الأحمر.أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 7.7 ملايين شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في 15 من إبريل 2023.توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار "أربيل" بالعراق بعد تعرضه لقصف صاروخي عنيف، أعلن الحرس الثوري الإراني المسؤولية عنه.كشف مصدر أمني مصري أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع دولة الاحتلال.تنتظر مديرة مدرسة متطرفة في العاصمة البريطانية لندن عقوبة صارمة بسبب عنصريتها ضد أطفال المسلمين ومنعهم من الصلاة.