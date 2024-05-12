عاجل.. هيئة الزكاة تجيب.. يريد شراء أرض لأول مرة هل عليها ضريبة؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن شراء وبيع الأراضي يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول.



الضريبة على شراء وبيع الأراضي



جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. أريد شراء أرض لأول مرة هل عليها ضريبة؟".وأجابت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، يخضع شراء وبيع الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن".

الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة



في سياق ذي صلة، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول مخاطبة منسوبة لها: "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.وأوضحت أن "الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".