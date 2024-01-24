بشكل مؤقت .. دولة خليجية جديدة تقرر وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر

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قررت شركة ناقلات النفط الكويتية وقف مرور سفنها في البحر الأحمر بشكل مؤقت، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.





سبب توقف الناقلات الكويتية والقطرية: اضافة اعلان



الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأجزاء الجنوبية:



الحوثيون استهدفوا سفينة شحن أمريكية:



أمريكا تتهم إيران بالتورط في الهجمات:



وكانت قطر قد أوقفت عدة ناقلات في البحر الأحمر قبل أن تعود وتستأنف إبحارها مؤقتا.في وقت سابق، استهدفت أمريكا وبريطانيا مواقع جديدة للحوثيين عبر 7 غارات متواصلة أبرزها قاعدة "الديلمي" الجوية شمالي العاصمة.كما استهدفت الغارات معسكريين في الأجزاء الجنوبية، إضافة إلى مخازن السلاح في جبل "نُقُم" شرقي صنعاء.جاء ذلك ردا على استهداف الحوثيين، سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة".وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين إنّ القوات البحرية للجماعة استهدفت سفينة الشحن الأميركية "أوشن جاز" (OCEAN JAZZ) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.وأضاف أنّ الحوثيين على استعداد للردّ على الهجمات الأميركية والبريطانية باستهداف كافة مصادر التهديد في البحر الأحمر.وفي وقت سابق ، قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر إنّ إيران "متورطة بشكل مباشر للغاية" في هجمات الحوثيين على السفن، لكنّه امتنع عن القول إنّ طهران تقف وراء هجمات محددة.وأقرّ كوبر بتوسّع الهجمات المرتبطة بإيران، من تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى مياه عبر الشرق الأوسط.