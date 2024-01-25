الراجحي: 70% من دخل الأسر يذهب لمصاريف بند واحد (فيديو)

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أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي، عبدالوهاب الراجحي، أن 70% من دخل الأسر في المملكة يذهب إلى مصاريف السكن.





70 % من دخل الأسر تنفقه على السكن اضافة اعلان



أهمية التوافق بين مثلث تكاليف "الأرض والبناء والتمويل"



الجهات المتخصصة في قطاع محدد تعطي نتائج أفضل



وضع خطة وورش عمل لتوفير السكن في أقل مدة



وقال إن السكن يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، ويفترض أن تتضافر كل الجهود لتوفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة.جاء تصريحات الراجحي لـ"قناة الإخبارية" متحدثًا عن تكلفة السكن التي تمكن في قيمة الأرض وتكلفة البناء ومصادر التمويل.وأضاف، أن هذ المثلث إذا استطعنا التعاون مع المطورين والجهات المانحة والجهات التي تقدم الأراضي نستطيع أن نقدم وحدات رخيصة ومناسبة.وأشار الراجحي إلى أهمية تصميم المبنى، متسائلاً، هل فيه هندسة قيمية؟ هل يستخدم الفراغات بشكل جيد؟ وللإجابة عن ذلك لابد من توافق الجهود وأن تعطي كل جهة أقصى ما عندها.وقال: بصفتي من المستثمرين العقارين، ولنا علاقة مع الجهات المانحة، أرى أنه كل ما كان هناك جهات متخصصة في قطاع معين تعطي ناتج أفضل، ويكون نموها وأداؤها سواء الاستثماري أو المنح مرتفع جدًا.ونوه إلى أنه كلما كان الواقف يعطي فرصة للنظار للتوسع في حرية التصرف في الأموال وكان كان توجيهها للأسر الأشد حاجه أفضل، وخاصة أن الإسكان من مصاريف الزكاة.وأكد الراجحي على أن كل ما كانت الجمعيات المتخصصة في نشاط معين كلما كانت قادرة على تحقيق أهدافها، وخاصة في مجال الإسكان.وأضاف، أنه في ظل الدعم الكبير من الحكومة أعتقد إذا تم وضع خطة مع ورش عمل لتحقيق هذا الهدف، نستطيع ان نحققه خلال عام أو عامين.