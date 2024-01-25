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عاجل.. أمر ملكي بترقية 193 عضواً بمختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين
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 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً مكياً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

 

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 وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم ـ أيدهما الله ـ على تحقيق المزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
 ونوه بما تحظى به النيابة العامة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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