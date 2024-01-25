الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الأمريكية تطالب أوكرانيا بتحمل تبعات الحرب.. هل تخلت واشنطن عن كييف؟

الحرب مع روسيا
أوكرانيا وروسيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
صرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.اضافة اعلان

واشنطن ودعم كييف 


ويبدو، وفقا للمراقبين، أن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن أوكرانيا بسبب تكلفة الحرب واستمرار الهجوم الروسي.

وأشار أوبراين إلى أن نمو الاقتصاد الأوكراني في عام 2023 بلغ نحو 5%، وأنه من المتوقع أن يبلغ أرقاما مماثلة هذا العام.
وقال أوبراين، متحدثا من واشنطن في صندوق مارشال الألماني (المعترف به كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا): "عندما نتحدث عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا - ما يقرب من 8 إلى 10 مليارات دولار، وهي جزء من المساعدات، فهذا استثمار - وسوف تتمكن أوكرانيا (بمساعدة هذه الأموال) من البدء بسرعة في دفع نفقاتها بنفسها..لا يمكننا أن نرى هذا كبرنامج لا نهاية له من المدفوعات".

انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي


وتابع أوبراين على ضرورة إجراء إصلاحات في أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستسمح لأوكرانيا بإجراء تحول كبير.

وتابع أوبراين: "نحن حريصون جدا على ضمان إنفاق جميع المساعدات الأمريكية بكفاءة ونزاهة وبشكل مباشر حيث يجب أن تذهب.. لدينا برنامج قوي للغاية يتضمن مراقبة مستمرة من قبل العديد من المفتشين العامين لكيفية إنفاق أموالنا".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد صرح في وقت سابق، بأن واشنطن لم يعد لديها أموال كافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

رصد أموال إضافية لدعم كييف


وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي: "وقع الرئيس على الحزمة الأخيرة التي كان لدينا تمويل لها، وكان هذا كل شيء.. نحن بحاجة لموافقة الكونغرس على رصد أموال إضافية لدعم أوكرانيا".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى كارولينا الشمالية الأسبوع الماضي بأن تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لصالح أوكرانيا يتوقف على أقلية ضئيلة في الكونغرس.

اقرأ أيضا

اعتقال 6285.. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف مكثف على غزة

ردًا على تحرك أمريكي.. الجيش الصيني يستعد للحرب بتدريبات في مضيق تايوان

علاج جيني يعيد لصبيّ مغربي السمع بعد 11 عاما

بشكل مؤقت .. دولة خليجية جديدة تقرر وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر

دولة عربية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2024-01-24 at 7.59.16 PM 9:11 م الأربعاء، 24 يناير 2024

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف طائرة "الأسرى" وتطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن

البيت الأبيض 12:21 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

واشنطن.. إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض ومقتل شخص

طائرة بوينج 1:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

الولايات المتحدة تحظر تحليق 171 طائرة بعد حادث خطير

الحرب مع روسيا 2:25 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

اقرأ أيضا

أمواج عاتية
10:20 م الأربعاء، 24 يناير 2024

لحظات مرعبة.. أمواج عاتية تجتاح قاعدة عسكرية أمريكية

WhatsApp Image 2024-01-24 at 7.59.16 PM
9:11 م الأربعاء، 24 يناير 2024

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف طائرة "الأسرى" وتطلب عقد اجتماع فورى لمجلس الأمن

طائرة حربية سعودية
5:26 م الأربعاء، 24 يناير 2024

بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاءاستهداف قوات التحالف وحدة صحية بصعدة في اليمن

تشييع شهداء غزة
2:55 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قصف غزة.. استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين منذ 7 أكتوبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حريق إيران
9:07 م الخميس، 25 يناير 2024

حريق هائل يلتهم مستشفى في طهران (فيديو)

الشيخ سعد الخثلان
9:06 م الخميس، 25 يناير 2024

يأتم بشخص لا يستطيع أن يصلي قائما.. ما حكم صلاته؟

صندوق التنمية العقارية
9:05 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: نقل المديونية لا يشمل الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين

نيوم
8:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

2024-01-25_18-56-59
7:40 م الخميس، 25 يناير 2024

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 سودانيين من الموت عطشا في صحراء عربية

2024-01-25_18-06-02
7:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص