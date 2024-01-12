العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

أ أ

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع. اضافة اعلان





أولاً - محليًا



المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن تقديرات المملكة لقدراتها المعدنية غير المستكشفة ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 90%.قبل خمس سنوات، أقرت المملكة نظام الإقامة المميزة، لفئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف ريال.رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في الرياض.أكد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء، أنه يتابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:صدرت موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد،قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة لعبت دورا مهما في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات.كشف "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ74 – لشهر يناير، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.بشرى سارة للمعلمين والمعلمات خلال العام الجديد، حيث أعلن نظامُ فارس عن إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.أطلقت المملكة مبادرة "إلغاء الكفالة لبعض المهن" بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف" وكذلك جهة العمل نفسها، ومن بين بنود المبادرة بالنسبة للمقيمين والوافدين هو إمكانية العمل بدون نظام الكفالة لبعض المهن.

أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته.



دعم مالي للمتعثرين عن سداد "الإيجار".. بشروط

أكدت بعض المصادر تدخل برنامج (إيجار)، في معالجة حالات تعثر المواطنين في سداد أجرة المسكن لمن ثبت عدم قدرتهم؛ إما لوفاة أو سجن أو مرض أو لضعف القدرة المادية.



"الزكاة" تعلن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الحالات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية، وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "إكس" على وجود 6 حالات مستثناه.



العتيبي: تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة تخفف درجة الحرارة بنحو 12 مئوية

أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق، عبد العزيز العتيبي، أن منطقة مكة المكرمة تتمتع بشبكة طرق تتجاوز 7200 كم، وتخدم ضيوف الرحمن في المناطق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة.



"سدايا": 500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج

تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تعزيز قيمة البيانات الوطنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، ومنها موسم الحج والعمرة.



خبير طقس يفسر الظواهر البصرية العجيبة حول الشمس في القصيم (فيديو)

فسر الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، الظواهر البصرية العجيبة التي ظهرت عن يمين ويسار الشمس في منطقة القصيم.



مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية

اتهم أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، بعض المكاتب الخارجية للاستقدام بأنها لا تلتزم بواجباتها تجاه مثيلاتها في داخل المملكة.





ثانيًا - دوليًا



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23.708، والجرحى إلى 60.005، معظمهم من الأطفال والنساء.



محكمة العدل الدولية تنظر في محاكمة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في غزة



طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية.



"القوات الأمريكية": هاجمنا أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا لمليشيا الحوثي باليمن

قالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إنها شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا لمليشيا الحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.



إسبانيا: لن نشارك في مهمة محتملة في البحر الأحمر.. و"البنتاجون" يرد

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز اليوم، أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.



احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان



احتجزت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان.



الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار ومخازن



تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بحرق مقار شركات عامة وخاصة ومخازن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العاصمة الخرطوم.



الإكوادور.. فوضى بعد اقتحام التلفزيون وفرض الطوارئ

بعد فرض حالة الطوارئ، وقيام ملثمين باقتحام التلفزيون في الإكوادور، أعلنت السلطات انتشار القوات الأمنية في كل مكان، والإعلان رسميًا عن دخول البلاد في نزاع داخلي مسلح.



واشنطن.. إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض ومقتل شخص

أكد مصدر في الشرطة المحلية في واشنطن، أن حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص.



