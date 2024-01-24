"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني

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أصدرت وزارة التعليم توجيهات عامة بشأن الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ لجميع المراحل الدراسية. اضافة اعلان





بداية اختبارات الفصل الثاني الساعة 8.30 صباحًا



الاختبار لا يزيد عن مادتين في اليوم الواحد



تقديم الاختبارات التحريرية مع موعد الشفهية



اختبار الطلاب المنتسبين مع المنتظمين



وتبدأ الاختبارات التحريرية في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويكون حضور المعلمين بالمدرسة قبل بدء الاختبار بربع ساعة.كما أكدت الوزارة أن جميع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون حضورية فقط، وأن الاختبارات الشفوية والعملية ستُنفذ في آخر ثلاثة أيام عمل رسمية تسبق أسبوع الاختبارات التحريرية.وأشارت الوزارة إلى أنه عند إعداد جداول الاختبارات، يجب ألا يزيد الاختبار عن مادتين في اليوم الواحد، وأن يُجرى الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين "العلمي، الشفوي" خلال فترة الاختبارات الشفوية/ العلمية.وشددت الوزارة على أنه في حالة انقطاع أو تغيب الطالب أو الطالبة عن الدراسة، سيتم رصد "غائب أو غائبة" في نظام نور، ولن يتم طي قيده.وأكدت الوزارة أنه يشترط الحصول على موافقة إدارة التعليم لكل عام دراسي بالنسبة للتصحيح، ويمكن للمعهد العلمي تقديم الاختبارات التحريرية مع بداية موعد الاختبارات الشفهية.وأشارت الوزارة إلى أن زمن الإجابة لجميع المراحل سيكون وفق ما ورد في الفصل الرابع من دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات 1444 هـ،.وقالت إن الطالب أو الطالبة المنتسب أو المنتسبة سيختبر مع الطلاب المنتظمين، وستُحتسب درجاتهم وفق ما ورد في دليل توزيع الدرجات "الإصدار الثاني 1445".وأكدت الوزارة أن جداول الاختبارات لجميع الصفوف يجب أن تُرسل إلى قسم الاختبارات والقبول «بنين، بنات» في موعد أقصاه 26 - 7 - 1445 هـ.