عاجل.. أهم 10.. نهاية مواطن تخلص من زوجته بأبشع طريقة وحقيقة زواج المسيار أمام المحاكم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"الزكاة والضريبة": هذه الخطوة إجبارية قبل الوصول للمنافذ البرية ابتداءً من 22 مايو



عاجل.. صرف دفعات حساب المواطن بأثر رجعي حتى 2020 حال الإفصاح عن السجلات التجارية.. توضيح من البرنامج



هيئة الزكاة تحذر المواطنين من هؤلاء "المحتالين"



عاجل.. السجن وغرامة ضخمة لمن يفعل هذا الأمر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي



تعرف على حقيقة وجود زواج المسيار أمام المحاكم (تفاصيل)



عاجل.. بشرى من الوطنية للإسكان.. إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في المملكة



عاجل.. حملات مضللة.. القبض على مقيمين في مكة لنشرهما إعلانات وهمية عن الحج



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مواطن تخلص من زوجته بطريقة بشعة بالشرقية



عاجل.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني الخليج عبر منصة أبشر



يزداد في الصيف لهذا السبب.. كيف تحمي نفسك من التسمم الغذائي؟

