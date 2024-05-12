الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. نهاية مواطن تخلص من زوجته بأبشع طريقة وحقيقة زواج المسيار أمام المحاكم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

"الزكاة والضريبة": هذه الخطوة إجبارية قبل الوصول للمنافذ البرية ابتداءً من 22 مايواضافة اعلان


ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المخلصين والعاملين بمجال النقل، بالتقديم المسبق لبيان الترانزيت قبل.. المزيد هنا

عاجل.. صرف دفعات حساب المواطن بأثر رجعي حتى 2020 حال الإفصاح عن السجلات التجارية.. توضيح من البرنامج


كشف حساب المواطن عن أسباب عدم صرف الدعم بأثر رجعي بعد توقفه لـ 4 سنوات لعدم استيفاء بيانات التسجيل اللازمة.. المزيد هنا

هيئة الزكاة تحذر المواطنين من هؤلاء "المحتالين"


وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.. المزيد هنا

عاجل.. السجن وغرامة ضخمة لمن يفعل هذا الأمر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي


كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى أحقية الزوجة وأطفالها من دون الزوج في نظام الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا

تعرف على حقيقة وجود زواج المسيار أمام المحاكم (تفاصيل)


فيما ساد جدل حول مقاطع مرئية في منصات التواصل عن افتتاح مكاتب لزواج المسيار برسوم رمزية.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى من الوطنية للإسكان.. إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في المملكة


وقعت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" في العاصمة الصينية بكين اتفاقية تعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات CMEC.. المزيد هنا

عاجل.. حملات مضللة.. القبض على مقيمين في مكة لنشرهما إعلانات وهمية عن الحج


قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مواطن تخلص من زوجته بطريقة بشعة بالشرقية


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم الشرع حدًا بجاني في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

عاجل.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني الخليج عبر منصة أبشر


حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.. المزيد هنا

يزداد في الصيف لهذا السبب.. كيف تحمي نفسك من التسمم الغذائي؟


بعد واقعة "مايونيز" مطعم الرياض التي أدت إلى إصابات بالتسمم بين رواد المطعم، أكد مختصون أن تفشي بكتيريا .. المزيد هنا

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