صيف 2023 الأكثر سخونة منذ ألفي عام.. وتوقعات بمواصلة الارتفاع هذا العام

أ أ

سجل نصف الكرة الشمالي في عام 2023، ارتفاعًا لا مثيل له في درجات الحرارة منذ 2000 عام، على ما أفادت دراسة أعدها باحثون في جامعة كامبريدج.

واستنادًا إلى سجلات الطقس المبنية على الأدوات العلمية التي تعود إلى عام 1850 فقط، فإن صيف العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "نيتشر".





حلقات الأشجار



قراءة دقيقة لدرجة الحرارة



التغير المناخي



ولجأ الباحثون إلى بيانات حلقات الأشجار لقياس مستوى درجات الحرارة خلال 2000 عام مضت، ليؤكدوا أن الصيف الماضي هو الأكثر سخونة خلال تلك الفترة بأكملها.وقال المؤلف المشارك في الدراسة أولف بونتجن، أستاذ الجغرافيا في كامبريدج: "عندما تنظر إلى التاريخ الطويل، يمكنك أن ترى مدى دراماتيكية ظاهرة الاحتباس الحراري الأخيرة".وأضاف: "كان عام 2023 عامًا حاراً بشكل استثنائي، وسيستمر هذا الاتجاه ما لم نخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير"، بحسب وكالة "يو بي آي".وأوضح فريق البحث، أنه قد يكون من السهل على المتشككين في تغير المناخ أن ينتقدوا مزاعم "العام الأكثر حرارة على الإطلاق" إذا لم تعود السجلات إلى ما هو أبعد من عام 1850.وأضاف بونتجن: "فقط عندما ننظر إلى إعادة بناء المناخ (من أعماق الماضي) يمكننا أن نأخذ في الاعتبار التقلبات الطبيعية بشكل أفضل ونضع تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري مؤخرًا في سياقه".وللمساعدة في مقارنة درجة حرارة العام الماضي بنظيرتها قبل اعتماد التوثيق العلمي، قام الباحثون بمقارنة البيانات المعروفة عن الطقس مع أنماط نمو حلقات الأشجار لنفس السنوات. ووجدوا أن قراءة حلقات الأشجار كانت دقيقة في اكتشاف اتجاهات الطقس.وعلى سبيل المثال، عكست التغييرات في حلقات الأشجار بدقة فترة التبريد "العصر الجليدي القديم الصغير" في القرن السادس، بالإضافة إلى العصر الجليدي الصغير في أوائل القرن التاسع عشر.وتتبع فترات التبريد هذه عادةً ثورانات بركانية كبيرة، والتي تنفث الرماد والملوثات الأخرى في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تبريد الأرض.وفي المقابل، ترتفع حرارة نصف الكرة الشمالي أثناء التغيرات المناخية لظاهرة النينيو، والتي تم تسجيلها أيضًا على حلقات الأشجار.وقال المؤلف جان إسبر، من جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز في ألمانيا، قائد الدراسة: "صحيح أن المناخ يتغير دائمًا، لكن ارتفاع درجة الحرارة في عام 2023، الناجم عن الغازات الدفيئة، يتفاقم أيضًا بسبب ظروف النينيو، لذلك ينتهي بنا الأمر إلى موجات حرارة أطول وأكثر شدة وفترات طويلة من الجفاف".وأضاف:. "عندما تنظر إلى الصورة الكبيرة، فإنها تظهر مدى أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على الفور".ووجدت الدراسة أيضًا أنه في نصف الكرة الشمالي، تم بالفعل تجاوز اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.وقال الباحثون، إنه نظرًا لأنه من غير المتوقع أن تهدأ فترة ظاهرة النينيو الحالية حتى وقت طويل من هذا الصيف، فقد يكون صيف 2024 أيضًا رقمًا قياسيًا.