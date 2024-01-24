5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان





اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي



الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي



نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على أنه "يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة - بحسب حالة التابع – والمواظبة على… pic.twitter.com/gkNO9HudOz January 24, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



وتنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أنه "يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بإلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة - بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي، ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط"، وذلك إيمانا بأهمية وفاعلية الالتزام بالتعليم في حصول الأسرة على مستقبل أفضل".وأبرز الحساب الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على النحو التالي:دعم الحقيبة المدرسيةالإعفاء من رسوم اختبارات قياسالنقل المدرسياشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاشالقبول الاستثنائي في الجامعات-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.