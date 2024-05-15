الأمير عبدالعزيز آل مقرن.. تاريخ من النجاحات والإنجازات

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تضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وقد تم تكليفه أيضًا بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني، بدلاً من عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري الذي أعفي من منصبه، وعين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ويمتلك الأمير الدكتور عبدالعزيز، خبرات واسعة اكتسبها على مدار سنوات من شغله العديد من المناصب المتنوعة، والتي أثبت فيها كفاءة وجدارة شهد له بها الجميع، مما أهله لنيل ثقة خادم الحرمين الشريفين في إسناد العديد من المهام الاستشارية والتنفيذية إليه.

ويشغل حاليًا منصب مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرِّياض الخيرية للعلوم، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان للإدارة المحلية، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة الملكية لتطوير بوابة الدرعية، وغيرها من العضويات في مجالس الأمناء والإدارة.

وكان يعمل قبل تولية أمانة مدينة الرياض عضو هيئة تدريس ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.





المؤهلات العلمية:



الأعمال السابقة



جوائز وأوسمة



جوائز حصلت مدينة الرِّياض عليها خلال فترة عمله أمينًا لمنطقة الرِّياض



مؤلفاته



بكالوريوس هندسة معماريَّة، من جامعة الملك سعود، عام 1401هـ (1981م).ماجستير عمارة، من جامعة بنسلفانيا، فيلاديلفيا بأمريكا، عام 1405هـ (1985م).ماجستير تخطيط عمراني، من جامعة بنسلفانيا، فيلاديلفيا، عام 1407هـ (1987م).دكتوراه تخطيط المدن والأقاليم، من جامعة بنسلفانيا، فيلاديلفيا، عام 1412هـ (1992م).أمين منطقة الرِّياض 1418 - 1433هـ (1997-2012م).أمين عام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرِّياض.رئيس المجلس البلدي لمدينة الرِّياض.رئيس قسم التخطيط بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود.رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرِّياض.رئيس مجلس إدارة شركة الرِّياض للتعمير.رئيس مجلس المديرين لشركة المعيقليَّة (الرياض القابضة).عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربيَّة.عضو مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن.المشرف العام على المجلس التنسيقي للجمعيات الخيريَّة بمنطقة الرِّياض. عضو مجلس إدارة جمعية البر بمنطقة الرِّياض ورئيس اللجنة التنفيذيَّة. عضو مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.- وسام الملك عبد العزيز عام 1420هـ (2000م).- جائزة محمد بن راشد آل مكتوم. للشخصية الإدارية العربية المتميزة لعام 1424هـ (2004م).- جائزة أفضل أمين مدينة عربيَّة للعام 1430هـ (2009م).جائزة منظمة المدن العربية لتخضير المدينة عام 1423هـ (2003م).جائزة وزارة المالية عن تدشين نظام سداد للمدفوعات الالكترونية عام 1427هـ (2007م).جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع عن مشروع الرِّياض مدينة صديقة للمشاة عام 1427هـ (2007م).جائزة الإدارة البيئية على المستوى العربي ( مناصفة مع أبو ظبي ) عام 1429هـ (2008م).جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية عام 1429هـ (2008م).جائزة مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية عام 1430هـ (2009م) عن مشروعات أنسنة المدينة.جائزة أفضل المشاريع الترفيهية في المنطقة العربية لعام 1430هـ (2009م) عن حدائق الملك عبد الله العالمية.جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عام 1431هـ (2010م) (جائزة البعد الإنساني) عن برنامج تعزيز البعد الإنساني لمدينة الرِّياض.جائزة أفضل تنمية مستدامة لحدائق الملك عبد الله العالمية من مؤسسة جوائز سيتي سكيب 1431هـ (2010م).(تعزيز البُعد الإنساني في العمل البلدي: الرياض أنموذجًا). صدر عام 2015.(الإدارة المحلية والقطاع البلدي: التحديات والفرص الضائعة الرياض أنموذجاً). صدر عام 2020.