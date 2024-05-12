أحدث ضجة عالمية بعد انتشار الفيديو.. أمريكا تعلن القبض على مغتصب امرأة في الشارع

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أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال رجل متهم باغتصاب امرأة في الشارع، وذلك بعد أن وثقت كاميرا مراقبة الجريمة وأحدث الفيديو ضجة عالمية.



والدة المتهم ساعدت في اعتقاله:



الشرطة تعلق:



وحسب وسائل إعلام، قالت والدة المتهم بخنق امرأة واغتـ.ـصابـ.ـها وسط الشارع في نيويورك مؤخرا إنها بقيت مستيقظة طوال الليل لإقناع "ابنها المريض" بتسليم نفسه للسلطات.وأوضحت بيفرلي باركس، البالغة من العمر 56 عاما: "أنا والدته التي سلمته. أنا من سهلت اعتقاله. لقد اكتشفت الحادثة الشنيعة صباح الجمعة في الساعة 5:12 صباحا، ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول أن أجعل ابني يفعل الشيء الصحيح.. وهو تسليم نفسه".من جهتها، قالت الشرطة إن كاشان باركس، 39 عاما، اعتقل أمس السبت، ووجهت له تهما بالاغتـ.ـصاب من الدرجة الأولى.وأوضحت أن لقطات الفيديو المؤلمة تظهر رجلا ملثما يشبه باركس يقترب من الضحية من الخلف وحزامه في يده حوالي الساعة الثالثة صباحا، ليلقيه حول رقبة المرأة ويسحبها إلى الأرض، مشيرة إلى أن المهاجم قام بسحب المرأة بين سيارتين متوقفتين، واغتـ.ـصبـ.ـها في أحد شوارع برونكس.