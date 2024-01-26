الكويت تكشف تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية وكيف تم رصدها؟

أ أ

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة عن ضبط الخلية الإرهابية التي كانت تنوي استهداف إحدى دور العبادة في منطقة الرميثية.





"الأمن الكويتي" رصد الخلية وتابع تحركاتها قبل ضبطها: اضافة اعلان



إحباط عملية إرهابية بالكويت



تفكيك الخلايا الإجرامية ورصد التحركات المشبوهة:





أوضحت أنه تم رصد ومتابعة نشاط الخلية من جانب رجال الأمن للتأكد من تحركاتها جيدا وذلك قبل تحرك القوات لضبطهم، حيث تبين أن عناصر الخلية الثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.وأمس، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.وأضافت الداخلية الكويتية، أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".وفككت وزارة الداخلية العديد من الشبكات الإجرامية التي تسعى لاستهداف بعض الفئات والوقيعة بين أفراد المجتمع الكويتي.وقالت الداخلية إنها تعمل لتحييد أي عناصر متطرفة وتتابع كل الأنشطة التي قد تؤدي للإضرار بالبلاد.ومنذ أيام، عينت الكويت حكومة جديدة وتؤدي القسم خلال الأسبوع المقبل أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.