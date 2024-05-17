أصداء واسعة على توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلوات في المباريات

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أثار توجبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، قائلاً إن أي تجاوز في هذا الأمر غير مقبول إطلاقًا.





نص خطاب ولي العهد



حرص وعناية بالدين الحنيف



تعظيم الصلاة وإقامتها



مواعيد المباريات في الموسم القادم



المفترض تقام مبارايات المنطقة الجنوبية الساعة3:11 مساءً وباقي المناطق بعد صلاة المغرب .. لكن اتمنى تدارك هذا الأمر في الموسم القادم — عبداللّه الينبعاوي (@pnj5551) May 16, 2024

وجاء في نص خطاب موجه إلى وزير الرياضة:"إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - بأن هذا الأمر غير مقبول إطلاقًا، وأن على المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز".وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة المسابقات برابطة "دوري روشن" عن تعديل توقيت عدد من مباريات الجولة الثانية والثلاثين، المقررة اليوم الجمعة وغدًا السبت.واستقبل توجيه ولي العهد بترحيب واسع عقب "غضبة جماهيرية" عبّر عنها الإعلامي سالم الأحمدي على إثر إقامة مباراة الهلال والحزم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، وذلك أثناء الأذان لصلاة المغرب.وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه في منصة "إكس": "إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‌ "وفقه الله" بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام".وأضاف آل الشيخ: "جزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة".وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، عبر حساب الهيئة في منصة "إكس"، إن "توجيه سمو ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في المباريات دليل على حرص ولاة أمرنا على تعظيم شأن الصلاة وإقامتها".فيما انهالت ردود الفعل المرحبة والدعوات على منصات التواصل الاجتماعي بأن يجزي الله تعالى ولي العهد خير الجزاء على قراره الذي أثلج صدور الغيورين على شعائر الإسلام، وأنهى معاناة الجماهير التي تزحف خلف فرقها في الملاعب.فيما اقترح الصحفي عبداللّه الينبعاوي، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، إقامة مباريات المنطقة الجنوبية الساعة 3:11 مساءً وباقي المناطق بعد صلاة المغرب في الموسم القادم.وعلق الإعلامي سالم الأحمدي الذي أثار القضية إعلاميًا عن تقديره لتوجيه ولي العهد بمراعاة جدولة المباريات مع أوقات الصلاة، قائلاً عبر حسابه في منصة "إكس": "جعلها تبطي سنينك يا أبو سلمان".