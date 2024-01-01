موعد إعلان نتائج الأهلية "دفعة 74" لشهر يناير بعد تمديد دعم حساب المواطن

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حدد برنامج حساب المواطن، موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 74 لشهر ينار الجاري، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد الدعم. اضافة اعلان





موعد إعلان نتائج الأهلية 74 لشهر يناير



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:



خطوات وشروط تسجيل الطالب الجامعي



كشف حساب المواطن عن الخطوات والشروط التي ينبغي للطالب الجامعي استيفاءها لينضم إلى البرنامج كفرد مستقل.

وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين "إنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 74 لشهر يناير 2024 خلال الساعات القادمة".وأضافت برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من حالة الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ⁦http://eservices.ca.gov.sa/#/login⁩".هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.وفي وقت سابق،

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس":

" بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة:

- إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب.

- ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه (ملف المستفيد - المرفقات).

- ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

- وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "عندي استفسار؛ ولدي طالب جامعة مستقل ولديه مؤسسة هل يستحق الدعم؟".



المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن



شروط استيفاء الأهلية



التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن بالتفصيل

