موعد إعلان نتائج الأهلية "دفعة 74" لشهر يناير بعد تمديد دعم حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن، موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 74 لشهر ينار الجاري، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد الدعم.
موعد إعلان نتائج الأهلية 74 لشهر يناير
وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين "إنه سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 74 لشهر يناير 2024 خلال الساعات القادمة".
وأضافت برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من حالة الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://eservices.ca.gov.sa/#/login".
توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:
هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،
ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
خطوات وشروط تسجيل الطالب الجامعي
وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الخطوات والشروط التي ينبغي للطالب الجامعي استيفاءها لينضم إلى البرنامج كفرد مستقل.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في
منصة "إكس":
" بإمكانه التسجيل في البرنامج مع ضرورة:
- إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المستقدم بالطلب.
- ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه الدخول إلى حسابه (ملف المستفيد - المرفقات).
- ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.
- وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشمله الدعم".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "عندي استفسار؛ ولدي طالب جامعة مستقل ولديه مؤسسة هل يستحق الدعم؟".
المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكنوكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات
استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:
1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".
2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.
3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.
4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.
5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.
وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (من هنا).
- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.
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شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
التسجيل الجديد في حساب المواطنأتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم
وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن بالتفصيل
1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد "اضغط هنا".
2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:
رقم الهوية تاريخ الميلاد بالهجري رقم الجوال تأكيد رقم الجوال كلمة المرور تأكيد كلمة المرور إدخال رمز التحقق الموافقة على التعهد بالضغط على ايقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح ثم الضغط على ايقونة تسجيل جديد
3- قم بإدخال:
رقم الهوية كلمة المرور رمز التحقق ثم الضغط على ايقونة دخول
4- الضغط على ايقونة البدء في بناء حسابك
5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال تاريخ الميلاد بالهجري الحالة الاجتماعية الحالة الصحية حالة القدرة على العمل المستوى التعليمي رقم جوال إضافي لأحد أقربائك صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي الحـالة الوظيفـية للمستفيد هل لديك تابعين أو معالين
6- الضغط على نعم أو لا اختيار فئة العائل إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على ايقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح ثم الضغط على حفظ ثم التالي.
7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة