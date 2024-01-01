ردود فعل واسعة بعد تمديد حساب المواطن لعام كامل .. وأول تعليق للمتحدث الرسمي

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ثمن المتحدث الرسمي لحساب المواطن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد حساب المواطن لمدة عام كامل بناء على توصية رفعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله. اضافة اعلان





تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لمدة عام كامل:





توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:



مغردون: الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد:





وقال عبر حسابه على منصة "إكس": يتقدم برنامج حساب المواطن بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد– حفظهما الله –على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م".ووجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.وجاء ذلك بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، ويأتي انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.وحظي القرار بردود فعل إيجابية داخل المملكة، وتم توجيه عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، داعين المولى عز وجل أن يحفظه.وقال أحد المغردين: "حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وجعلهم ذخرا للبلاد والعباد".وأضاف آخر: "يطول أعمارهم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ويديمهم لنا ولأجيالنا",وتابع ثالث قائلا: "الله يعز دولتنا ويحفظ ملكنا وولي عهده".