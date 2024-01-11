عاجل.. خبير طقس يفسر الظواهر البصرية العجيبة حول الشمس في القصيم (فيديو)

أ أ

فسر الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، الظواهر البصرية العجيبة التي ظهرت عن يمين ويسار الشمس في منطقة القصيم. اضافة اعلان





ظواهر بصرية عجيبة حول الشمس



ظاهرة الألوان حول الشمس





ظواهر بصرية عن يمين ويسار الشمس.



وتفسيرها العلمي يكمن في وجود السحب العالية الرقيقة والباردة جداً من نوع السمحاق الطبقي Cirrus Clouds وهي عبارة عن بلورات سداسية ثلجية، تكسر الضوء الداخل لها من أشعة الشمس فتتشكل الظاهرة البصرية الملونة… تفسير ما شُوهد يوم أمس في عموم منطقة #القصيم ظواهر بصرية عن يمين ويسار الشمس.وتفسيرها العلمي يكمن في وجود السحب العالية الرقيقة والباردة جداً من نوع السمحاق الطبقي Cirrus Clouds وهي عبارة عن بلورات سداسية ثلجية، تكسر الضوء الداخل لها من أشعة الشمس فتتشكل الظاهرة البصرية الملونة… pic.twitter.com/KrWuDqpvDo January 11, 2024

وتتمثل هذه الظاهرة، التي ظهرت أمس الأربعاء، في ظهور قوس قزح في الجهة الغربية من مدينة بريدة عن يمين الشمس وشمالها، كما ينزل أيام المطر.ويرى الدكتور المسند، أن التفسير العلمي لهذه الظاهرة يكمن في وجود السحب العالية الرقيقة والباردة جداً من نوع السمحاق الطبقي Cirrus Clouds وهي عبارة عن بلورات سداسية ثلجية، تكسر الضوء الداخل لها من أشعة الشمس فتتشكل الظاهرة البصرية الملونة والرائعة عن يمين ويسار الشمس، يصنعها الرائي طبعاً حسب مكانه بين الشمس والسحاب.ويتابع خبير الطقس على حسابه الشخص بمنصة "إكس"، أن "ظاهرة الألوان حول الشمس يمكن أن تُرى في أي وقت من السنة وعلى وجه الخصوص في فصل الشتاء، وتُرى في أي مكان في العالم وعلى وجه الخصوص في العروض العليا".