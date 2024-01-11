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عاجل.. خبير طقس يفسر الظواهر البصرية العجيبة حول الشمس في القصيم (فيديو)

ظواهر حول الشمس
ظواهر بصرية حول الشمس في القصيم
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فسر الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، الظواهر البصرية العجيبة التي ظهرت عن يمين ويسار الشمس في منطقة القصيم.اضافة اعلان

ظواهر بصرية عجيبة حول الشمس

وتتمثل هذه الظاهرة، التي ظهرت أمس الأربعاء، في ظهور قوس قزح في الجهة الغربية من مدينة بريدة عن يمين الشمس وشمالها، كما ينزل أيام المطر.
ويرى الدكتور المسند، أن التفسير العلمي لهذه الظاهرة يكمن في وجود السحب العالية الرقيقة والباردة جداً من نوع السمحاق الطبقي Cirrus Clouds وهي عبارة عن بلورات سداسية ثلجية، تكسر الضوء الداخل لها من أشعة الشمس فتتشكل الظاهرة البصرية الملونة والرائعة عن يمين ويسار الشمس، يصنعها الرائي طبعاً حسب مكانه بين الشمس والسحاب.

ظاهرة الألوان حول الشمس

ويتابع خبير الطقس على حسابه الشخص بمنصة "إكس"، أن "ظاهرة الألوان حول الشمس يمكن أن تُرى في أي وقت من السنة وعلى وجه الخصوص في فصل الشتاء، وتُرى في أي مكان في العالم وعلى وجه الخصوص في العروض العليا".


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