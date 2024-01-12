إسبانيا: لن نشارك في مهمة محتملة في البحر الأحمر.. و"البنتاجون" يرد

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أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز اليوم، أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

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إسبانيا: لن نشارك في مهمة محتملة في البحر الأحمر



الناتو: أن هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف



البنتاجون: لا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى البحر الأحمر



تحذير السفن بتجنب مضيق باب المندب



وحسب "رويترز" فإنه من المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، شن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات في اليمن.وشدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف وعلى إيران مسؤولية السيطرة على وكلائها، وأن الضربات الأمريكية البريطانية على أهداف الحوثيين كانت دفاعية وتهدف لحماية حرية الملاحة.وأكد أن الضربات التي نفذناها مع أمريكا على اليمن ستقلل من قدرة الحوثيين على شن هجمات في البحر الأحمر.وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها لا تخطط لإرسال قوات إضافية إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكدة أن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت لها آثار جيدة وسوف نستمر في مراقبة الوضع.فيما قالت الحكومة اليمنية: إن العملية العسكرية الأمريكية البريطانية هي نتيجة استمرار الحوثي باستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.يأتي هذا في وقت بينت فيه رابطة ناقلات النفط إنترتانكو أن القوات البحرية المشتركة تحذر السفن بتجنب مضيق باب المندب.ودعت هيئة بحرية بريطانية، السفن المارة قرب اليمن لتوخي الحذر واتباع الإرشادات بعد الضربات الأمريكية البريطانية.