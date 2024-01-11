عاجل.. للمعلمين والمعلمات.. بشرى سارة بشأن العلاوة السنوية‬ في ⁧‫نظام فارس‬⁩

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بشرى سارة للمعلمين والمعلمات خلال العام الجديد، حيث أعلن نظامُ فارس عن إضافة العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب.





إضافة العلاوةَ السنوية عبر نظام فارس اضافة اعلان



وفي الخطوات التالية يمكن استخراح تعريف بالراتب نظام فارس:



خطوات التسجيل:



وقال نظامُ فارس عبر حسابه في منصة إكس "أن الاستعلامَ عن العلاوة يكون من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية".كذلك حدد النظام خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية وذلك من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، تعريف الراتب.هذا ويتيح نظام فارس، للموظفين والموظفات، الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام "فارس" والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.1- الدخول إلى نظام فارس.2- تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.3- الانتقال إلى الخدمة الذاتية (فارس).4- البحث عن خدمة “تعريف بالراتب” في قائمة الطلبات.5- اختيار نوع التعريف ونوع الجهة المستلمة.6- تأكيد الطلب وتحميل التعريف النهائي لطباعته والاحتفاظ به.7- التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتيةوبالنسبة للأشخاص الجدد الراغبين في التسجيل يمكنهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الخدمة:1- الدخول إلى نظام فارس.2- الضغط على “الدخول للخدمة الذاتية (فارس)”.3- النقر على “إنشاء مستخدم جديد”.4- إدخال رقم السجل المدني.5- إدخال رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) بالأحرف الإنجليزية.6- إضافة عنوان البريد الإلكتروني.7- إضافة رقم الجوال.8- إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.9- النقر على “تنفيذ”.10- ستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على كلمة المرور، وكذلك رسالة نصية إلى رقم الجوال برمز الدخول من نظام فارس.11- اختيار “تفعيل المستخدم”.12-إدخال رقم السجل المدني.13- إدخال رمز التأكيد المرسل إلى رقم الجوال.14- النقر على “تنفيذ”.15- يمكن الآن الدخول إلى البريد الإلكتروني للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.16- الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.17 - إدخال كلمة مرور جديدة.18- تأكيد كلمة المرور الجديدة.19- النقر على “تسجيل الدخول”.