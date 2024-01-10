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عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

رواتب المواطنين
حساب المواطن
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كشف "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ74 – لشهر يناير، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.اضافة اعلان
وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.
وأوضح أنه تم إيداع  3.4 مليار ريال، لـ  10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير.

 

تفاصيل الدفعة 74

- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.8 مليون مستفيد وتابع.
- 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

 

الدفعة 74  من حساب المواطن

وبدأ حساب المواطن، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، والتي تستمر على مدار الساعة حتى نهاية اليوم.
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
يأتي ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.


المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.



حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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