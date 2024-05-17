الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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غزة الآن.. استشهاد العشرات وإصابة المئات في اجتياح الاحتلال لمخيم جباليا

غزة - فلسطين
قصف مخيم جباليا
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن انتشال 93 شهيدًا والمئات من الجرحى في الاجتياح المستمر للاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.اضافة اعلان

انتشال 53 شهيدًا من منطقة السكة

 وأكدت أن طواقمهم تمكنت من انتشال 53 شهيدًا من منطقة السكة شرق المخيم من تحت ركام المنازل المدمرة.
 كما تم انتشال نحو 40 شهيدًا من أزقة وشوارع وسط المخيم، الذي دمر فيه الاحتلال المئات من المنازل وشرد أكثر من 50 ألف لاجئ.


كما استشهد فلسطيني وجرح آخر اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
في الوقت نفسه، استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص الاحتلال متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك بنابلس.

اقتحام عدة بلدات قضاء مدينة نابلس

 وفي سياق متصل، واصل مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال اقتحام عدة بلدات قضاء مدينة نابلس، واعتدوا على المزارعين في بلدات بيتا وبيت فوريك، وذلك في إطار اعتداءاتهم المستمرة على القرى والبلدات الفلسطينية.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 35.303 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 224 على التوالي إلى 35.303 شهداء، والجرحى إلى نحو 79.261جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.


 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 31 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 56 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العشرات من الشهداء لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال.

الاحتلال يكثف القصف على مخيم جباليا

كثّفت قوات الاحتلال اليوم، عمليات القصف الجوي والمدفعي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات قوات الاحتلال التوغل في عمق المخيم، وتدمير المئات من المنازل، وتفجير المدارس التي تقع في محيط سوق جباليا المركزي.


قصف جوي مكثف على مستشفى العودة

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية في مستشفى العودة يحاصرها القصف الجوي والمدفعي المكثف على منطقة تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا، وأن الجرحى والمرضى يعيشون حالة خوف وتوتر مع استمرار القصف في محيط المستشفى.

تدمير معظم البنايات السكنية بجباليا

وتواصل جرافات الاحتلال تدمير معظم البنايات السكنية الواقعة في قلب مخيم جباليا وفي المنطقة الشرقية، ووفقًا لإحصائيات أولية فإن عدد المنازل التي قصفت وهدمت في العدوان المستمر على جباليا تجاوز ألف منزل، وذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث هدم منذ بدء العدوان أكثر من 65% من المنازل والمنشآت الفلسطينية في القطاع، وفق وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية.

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