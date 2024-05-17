غزة الآن.. استشهاد العشرات وإصابة المئات في اجتياح الاحتلال لمخيم جباليا

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أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن انتشال 93 شهيدًا والمئات من الجرحى في
الاجتياح المستمر للاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.
انتشال
53 شهيدًا من منطقة السكة وأكدت أن طواقمهم تمكنت من انتشال 53 شهيدًا من
منطقة السكة شرق المخيم من تحت ركام المنازل المدمرة.
كما تم انتشال نحو 40 شهيدًا من أزقة وشوارع وسط المخيم، الذي دمر فيه الاحتلال المئات من المنازل وشرد أكثر من 50 ألف لاجئ.
كما استشهد فلسطيني وجرح آخر اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
في الوقت نفسه، استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص الاحتلال متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك بنابلس.
اقتحام عدة بلدات قضاء مدينة نابلس وفي سياق متصل، واصل مستوطنون بحماية من قوات
الاحتلال اقتحام عدة بلدات قضاء مدينة نابلس، واعتدوا على المزارعين في بلدات بيتا
وبيت فوريك، وذلك في إطار اعتداءاتهم المستمرة على القرى والبلدات الفلسطينية.
ارتفاع
ضحايا العدوان على غزة لـ 35.303 شهيدًاارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 224
على التوالي إلى 35.303 شهداء، والجرحى إلى نحو 79.261جريحًا؛ معظم الضحايا هم من
النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 31 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 56 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العشرات من الشهداء لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال.